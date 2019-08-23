Вибух на полігоні у Росії: у пробах знайшли радіоактивні ізотопи

Значне збільшення рівня радіації в Сєверодвінську в день вибуху на полігоні в Архангельській області пов'язано з розпадом радіоактивних ізотопів стронцію, барію і лантану. Про це повідомила в понеділок, 26 серпня, Федеральна служба з гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища (Росгідромет).

Склад проб повітря і опадів, які експерти служби брали в регіоні з 8 по 23 серпня, "показав наявність техногенних радіонуклідів короткотривалої дії" цих елементів, йдеться у повідомленні. Раніше Росгідромет пояснив стрибок рівня радіації проходженням хмари радіоактивних інертних газів. Вони утворюються в результаті розпаду виявлених ізотопів. За даними відомства, наразі радіаційна обстановка в регіоні стабільна.

Аварія в Сєверодвінську

Міністерство оборони РФ повідомило про інцидент на оборонних полігонах поблизу села Ньонокса під Сєверодвінськом 8 серпня. За офіційними даними, вибух стався на морській платформі під час випробування ракети з радіоізотопним джерелом живлення. Деякі експерти побоюються, що насправді вибухнув дослідний зразок російської ракети з ядерним двигуном "Буревісник", яку в 2018 році презентував особисто президент РФ Володимир Путін.

В результаті інциденту загинули п'ять співробітників "Росатома" і два представника Міноборони. Ще троє військових і троє фахівців "Росатома" були поранені. Росгідромет після вибуху в Сєверодвінську зафіксував короткочасне перевищення рівня гамма-випромінювання в 4-16 разів.

В організмі лікаря виявили радіоактивний цезій-137

Згідно з даними влади Архангельської області, понад сотня осіб, які надавали допомогу постраждалим від вибуху, пройшли медичне обстеження. МОЗ регіону виявило радіоактивний цезій-137 в м'язовій тканині одного з лікарів.

Як зазначає інтернет-видання "Медуза", ніхто не попередив фахівців, які надавали допомогу постраждалим, що вони працюватимуть з опроміненими. За даними видання, про радіацію в обласній лікарні дізналися через кілька годин після початку оперування постраждалих, а дезактивацію почали проводити лише на наступний день.