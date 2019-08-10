Вибух на полігоні в Росії: кількість загиблих збільшилася до п'яти

Кількість жертв у результаті вибуху реактивної рухової установки в Архангельській області збільшилась до п'яти осіб, ще троє поранені, повідомила пресслужба "Росатома" у ніч на суботу, 10 серпня.

"В результаті події на військовому полігоні в Архангельській області при випробуванні рідинної реактивної рухової установки загинули п'ять співробітників Держкорпорації "Росатом". Ще троє наших колег отримали травми і опіки різного ступеня тяжкості", - йдеться у повідомленні. У корпорації зазначили, що вибух стався під час "робіт, пов'язаних з інженерно-технічним супроводом ізотопних джерел живлення на рідинній руховій установці".

Водночас агенція "Інтерфакс" з посиланням на власне джерело інформує, що серед загиблих є не тільки співробітники "Росатома", але і міністерства оборони РФ. "Фахівці "Росатома" і міноборони загинули на полігоні в Архангельській області в результаті спалаху експериментальної рідинної рухової установки. За збігом обставин, в момент загоряння співробітники "Росатома" здійснювали перевірку ізотопних джерел живлення, розроблених для рідинної реактивної установки", - розповіло джерело.

Водночас експерти у США підозрюють, що інцидент трапився під час випробування нової крилатої ракети з ядерною установкою, про яку президент РФ Володимир Путін повідомляв у березні 2018 року. Двоє експертів у коментарі агенції Reuters уточнили, що вибух рідкого ракетного палива не спричиняє радіації.

Нагадаємо, що 8 серпня стався вибуху реактивної установки на військовому полігоні в Архангельській області в Росії. Спочатку повідомлялося про двох загиблих і шістьох поранених. Крім того, після вибуху у місті Сєверодвінськ, що розташоване неподалік, було зафіксовано підвищення радіаційного фону. Після інциденту влада вирішила закрити для судноплавства акваторію Двінської затоки Білого моря поблизу полігону на один місяць.