 Вибух на оборонному заводі в Росії: щонайменше 27 поранених | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.06.2019

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Новини

Вибух на оборонному заводі в Росії: щонайменше 27 поранених

За даними російських ЗМІ, вибух на оборонному підприємстві "Кристалл" у російському Дзержинську стався у цеху, де виробляють фугасні бомби. За медичною допомогою звернулися 27 людей. Дві людини зникли безвісти.

Вибух на оборонному заводі в Дзержинську

Вибух на оборонному заводі в Дзержинську

На російському оборонному підприємстві "Кристалл" у Дзержинську в суботу, 1 червня, стався вибух. Внаслідок цього поранення отримали щонайменше 27 людей, двоє осіб зникли безвісти. "В основному, мова йде про осколкові поранення легкого та середнього ступеня тяжкості", - повідомила виконувачка обв'язків міністра охорони здоров'я Нижегородської області Олена Саксонова, передає агенція "Інтерфакс".

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У супермаркеті "Перекресток" у російському Санкт-Петербурзі вибухнув саморобний пристрій, розміщений у камері схову. Постраждали десять людей, загрози їхньому життю немає. (27.12.2017)

17-річний житель Архангельська приніс вибухівку у будівлю ФСБ та загинув під час вибуху. Поранення отримали троє співробітників відомства. Розпочата кримінальна справа за статею про теракт. (31.10.2018)

У прес-службі головного управління міністерства з надзвичайних ситуацій (МНС) РФ по Нижегородській області повідомили, що на підприємстві стався технологічний вибух та пожежа на площі 100 квадратних метрів. За попередніми даними, загиблих в результаті вибуху немає. На підприємстві повідомили, що персонал був евакуйований. "Заводські служби спрацювали оперативно і встигли евакуювати персонал. У результаті вибуху, що стався після спалаху, є руйнування", - сказав представник "Кристалла".

За даними джерел "Інтерфакса", в цеху, де стався вибух, вироблялись фугасні авіабомби та компоненти до них, а також зберігалися боєприпаси. На місці вибуху працюють бригади МНС. Прес-служба губернатора Нижегородської області повідомила, що загрози забруднення повітря після вибуху немає. 

Оборонне підприємство "Кристалл" створює технології виробництва вибухових речовин і сполук для озброєння і військової техніки, а також для цивільних галузей промисловості.

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