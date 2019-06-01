Вибух на оборонному заводі в Росії: майже 80 осіб постраждали

Щонайменше 79 осіб отримали травми внаслідок вибухів, які сталися у суботу, 1 червня, на російському оборонному підприємстві "Кристалл" у місті Дзержинськ Нижегородської області РФ. Про це повідомили у міністерстві охорони здоров'я Росії ввечері у суботу.

За даними російського МОЗ, у лікарнях перебувають 15 осіб, при цьому одна жінка отримала серйозні травми. Ще 63 особам була надана амбулаторна допомога, інформує агенція "Інтерфакс". Загалом по допомогу звернулися 38 працівників заводу і 41 мешканець Дзержинська. Дітей серед них немає.

Серія вибухів техногенного характеру на заводі "Кристалл" у Дзержинську пролунала у першій половині дня у суботу. Внаслідок вибухів зруйновано п'ять будівель підприємства, а від вибухової хвилі у самому місті були вибиті вікна в 185-ти будинках у радіусі трьох кілометрів. Пожежа, яка виникла внаслідок інциденту, була ліквідована протягом кількох годин. У цеху, де сталися вибухи, вироблялися фугасні авіабомби та компоненти до них, там же зберігалися боєприпаси.

За фактом вибухів правоохоронними органами РФ порушено справу у зв'язку з можливим порушенням вимог промислової безпеки виробничих об'єктів.

Оборонне підприємство "Кристалл" створює технології виробництва вибухових речовин і сполук для озброєння і військової техніки, а також для цивільних галузей промисловості. Майже два місяці тому на заводі теж стався вибух, який повністю зруйнував будівлю іншого цеху.