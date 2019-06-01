 Вибух на оборонному заводі в Росії: майже 80 осіб постраждали | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.06.2019

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Вибух на оборонному заводі в Росії: майже 80 осіб постраждали

Окрім майже 40 працівників заводу, ще понад 40 жителів Дзержинська звернулися до лікарів по допомогу через травми, отримані внаслідок вибухів на заводі "Кристалл".

Дим над заводом Кристалл у Дзержинську

Дим над заводом "Кристалл" у Дзержинську

Щонайменше 79 осіб отримали травми внаслідок вибухів, які сталися у суботу, 1 червня, на російському оборонному підприємстві "Кристалл" у місті Дзержинськ Нижегородської області РФ. Про це повідомили у міністерстві охорони здоров'я Росії ввечері у суботу.

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За даними російського МОЗ, у лікарнях перебувають 15 осіб, при цьому одна жінка отримала серйозні травми. Ще 63 особам була надана амбулаторна допомога, інформує агенція "Інтерфакс". Загалом по допомогу звернулися 38 працівників заводу і 41 мешканець Дзержинська. Дітей серед них немає.

Серія вибухів техногенного характеру на заводі "Кристалл" у Дзержинську пролунала у першій половині дня у суботу. Внаслідок вибухів зруйновано п'ять будівель підприємства, а від вибухової хвилі у самому місті були вибиті вікна в 185-ти будинках у радіусі трьох кілометрів. Пожежа, яка виникла внаслідок інциденту, була ліквідована протягом кількох годин. У цеху, де сталися вибухи, вироблялися фугасні авіабомби та компоненти до них, там же зберігалися боєприпаси.

За фактом вибухів правоохоронними органами РФ порушено справу у зв'язку з можливим порушенням вимог промислової безпеки виробничих об'єктів.

Оборонне підприємство "Кристалл" створює технології виробництва вибухових речовин і сполук для озброєння і військової техніки, а також для цивільних галузей промисловості. Майже два місяці тому на заводі теж стався вибух, який повністю зруйнував будівлю іншого цеху.

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