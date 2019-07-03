Вибух на військовому полігоні в Росії: двоє осіб загинули

У результаті вибуху реактивної установки на військовому полігоні в Архангельській області в Росії загинули двоє осіб і ще шестеро отримали поранення, повідомляє агенція "Інтерфакс" з посиланням на міністерство оборони РФ у четвер, 8 серпня.

"В результаті події отримали травми різного ступеня тяжкості шість представників міноборони та підприємства-розробника. Два фахівця від отриманих поранень померли", - йдеться в повідомленні відомства.

У міністерстві запевнили, що внаслідок вибуху не було жодних викидів шкідливих речовин в атмосферу і радіаційний фон в нормі. Раніше джерела агенції повідомляли, що вибух стався в Ненокському адміністративному окрузі, де розташований державний центральний морський випробувальний полігон військово-морського флоту Росії (селище Сопка).

Нагадаємо, що 5 серпня внаслідок вибухів боєприпасів та пожежі на складах в Ачинському районі Красноярського краю Росії постраждали щонайменше 12 людей.