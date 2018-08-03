Вибух в Болоньї: є жертви

Щонайменше двоє людей загинули внаслідок потужного вибуху, що стався у понеділок, 6 серпня, на автошляху біля аеропорту в італійському місті Болонья. Поранення дістали близько 70 людей, повідомила поліція міста, передає агентство AP.

Багато постраждалих отримали серйозні опіки. Деякі люди були поранені уламками склом, яке вилетіло з вікон сусідніх будинків.

За попередніми даними, причиною вибуху стала аварія

За попередніми даними, вибух стався внаслідок аварії вантажівки. Влада поки не повідомляє, яка саме речовина вибухнула, але за даними агенції ANSA, цистерна перевозила займисті матеріали. Італійський телеканал Sky TG24 повідомив, що вогонь перекинувся з вантажівки на автомобілі, що були поряд. Деякі з цих автомобілів також вибухнули, передає агенція dpa.

Окрім того, внаслідок вибуху обвалилася частина мосту. Обставини інциденту з'ясовують.