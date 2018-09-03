Вибух в Афганістані: 68 людей загинули

Невідомий підірвав себе під час масової демонстрації в афганській провінції Нангархар на кордоні з Пакистаном. Внаслідок вибуху 68 людей загинули, ще 165 зазнали поранень.
Внаслідок вибуху в провінції Нангархар, що на сході Афганістану, щонайменше 68 людей загинули, а ще 165 зазнали поранень. Про це у середу, 12 вересня, з посиланням на місцеву владу повідомила інформагенція AFP.
Невідомий чоловік підірвав себе під час масового мітингу біля місцевого відділку поліції, де сотні людей протестували проти призначення нового очільника місцевих правоохоронців.
Вибух в Нангархарі на кордоні з Пакистаном став одним з найбільших нападів у Афганістані за останні місяці. Станом на ранок середи жодне з терористичних угруповань не взяло на себе відповідальність за вибух.
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