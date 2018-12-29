Вибух біля туристичного автобуса в Єгипті: щонайменше 16 поранених

Щонайменше 16 осіб зазнали поранень внаслідок вибуху, що пролунав у неділю, 19 травня, поблизу туристичного автобуса біля комплексу великих пірамід у єгипетській Гізі. Про це повідамляють інформаційні агентства AP та AFP та з посиланням на свої джерела в єгипетських спецслужбах.

За даними агентства Reuters, більшість постраждалих - іноземні туристи, зокрема громадяни ПАР. Даних про загиблих немає. На фото в соціальних мережах можна побачити, що автобус втратив частину вікон, поряд з ним на дорозі лежать уламки.

Це вже другий напад на іноземних туристів у Єгипті за останні шість місяців. У грудні 2018 року три туристи з Вєтнаму та їхній єгипетський гід загинули та ще 10 осіб зазнали поранень унаслідок вибуху придорожньої міни поблизу їхнього автобуса за чотири кілометри від великих пірамід.