Вибух біля станції метро в Києві: постраждалий у важкому стані

Біля станції метро "Шулявська" у Києві стався вибух. Постраждав перехожий - 22-річний студент, він перебуває в лікарні у важкому стані.
В урні біля метро "Шулявська" в Києві в п'ятницю, 17 липня, ввечері спрацював вибуховий пристрій. Унаслідок вибуху постраждала одна людина, яка перебуває в лікарні у важкому стані. Про це того ж дня повідомив мер столиці Віталій Кличко.
"Постраждав перехожий - 22-річний студент. Він отримав множинні осколкові травми ніг. Госпіталізовано в міську лікарню №17. Перебуває у важкому стані", - написав міський голова на своїй сторінці в Facebook.
Мер зазначив, що під час вибуху були пошкоджені вікна станції метрополітену. "Метрополітен працює в звичайному режимі. Станція відкрита для пасажирів", - додав Кличко.
За інформацією правоохоронців, на місці події проведено слідчі дії, встановлюються усі обставини події. Для безпеки вибухотехніки обстежили прилеглу територію, жодних підозрілих або небезпечних предметів не виявлено.
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