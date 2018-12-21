Вибух біля офісу популістської АдН у Саксонії

У саксонському Дебельні пролунав вибух білі офісу правопопулістів АдН. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Поліція провадить розслідування.
Біля дверей офісу правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) у саксонському містечку Дебельн ввечері четверга, 3 січня, пролунав вибух. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, пише агенція dpa.
Як повідомив речник місцевої поліції, речовина, що спричинила вибух, наразі не ідентифікована. Вибух пошкодив скло і вхідні двері в будівлі, де розташований офіс партії. Пошкоджені також кілька сусідніх будинків і декілька припаркованих поруч автомобілів. Розмір матеріальних втрат поки невідомий.
Правоохоронці оточили прилеглу територію. До розслідування полії залучено відомство кримінальної поліції (LKA) федеральної землі Саксонія.
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