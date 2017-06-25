Вибух автоцистерни у Нігері: 58 загиблих, 37 поранених

Щонайменше 58 осіб загинули внаслідок вибуху автоцистерни у столиці Нігеру, місті Ніамей. В ніч на понеділок, 6 травня, вантажівка з цистерною пального перекинулася на залізничному переїзді на автодорозі RN1 неподалік від міжнародного аеропорту імені Амані Діорі, який розташований поряд з нігерійською столицею.

За свідченнями очевидців, до автоцистерни збіглися люди, щоб наповнити ємності паливом, яке витікало з неї. Утім невдовзі пролунав потужний вибух, що забрав життя десятків осіб. Вибух та пожежа були настільки потужними, що від вогню постраждали навколишні будинки, інформує агенція AFP.

Поранення внаслідок вибуху отримали щонайменше 37 осіб, більшість з них з важкими опіками тіла перебувають у лікарні. Лікарі очікують, що через критичний стан деяких із потерпілих, кількість загиблих із часом може збільшитися.

Міністр внутрішніх справ країни Мохамед Базум відвідав місце вибуху. За його словами, автоцистерна перекинулася під час спроби припаркуватися, після чого велика кількість людей, частина з яких була на мотоциклах, спробувала зібрати паливо, що виливалося з цистерни.

"На жаль, хтось із мотоциклістів не вимкнув двигун. Ймовірно, іскра від нього й призвела до великого вибуху", - відзначив міністр.

Президент країни Іссуфу Махамаду під час відвідин поранених у лікарні назвав вибух "національною трагедією".

У глобальному індексі людського розвитку за 2017 рік, складеному аналітиками Програми розвитку ООН (ПРООН), Нігер займає останнє, 189 місце у цьому рейтингу. Ці дані були опубліковані у вересні 2018 року.

1 червня 2017 року стало відомо про щонайменше 44 загиблих мігрантів, у тому числі жінок та дітей, яких знайшли у пустелі на півночі африканського Нігеру. За даними місцевих правоохоронців, загиблі прямували до Лівії, проте їхній автомобіль зламався. Температура вдень у цій місцевості може перевищувати 50 градусів за Цельсієм.

У вересні 2015 року дитячий фонд ООН UNICEF повідомив, що через дії ісламістського терористичного угруповання "Боко Харам" африканську Нігерію та сусідні країни, включно із Нігером, залишили приблизно 1,4 мільйона дітей.