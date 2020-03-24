 Вибухи у Балаклії: у Генштабі назвали ймовірну причину | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.11.2019

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Вибухи у Балаклії: у Генштабі назвали ймовірну причину

До вибухів на артилерійській базі ймовірно призвело загоряння двигуна до ЗРК "Куб", повідомили у Генштабі України.

Генштаб назвав причину вибухів в Балаклії (фото з архіву)

Генштаб назвав причину вибухів в Балаклії (фото з архіву)

Вибухи на технічній території Центральної артилерійської бази в Балаклії могли статися через загоряння двигуна до ракет ЗМ9 зенітно-ракетного комплексу "Куб". Такими є попередні дані оперативної групи Генерального штабу України, інформує агенція "Інтерфакс-Україна".

"Ймовірно під час завантаження залишків боєприпасів та їхніх елементів, підготовлених для подальшого знищення (утилізації), зокрема твердопаливного двигуна до ракет 3М9 зенітно-ракетного комплексу "Куб", сталося його загоряння з подальшим підривом накопичених для знищення вибухонебезпечних предметів", - повідомляється на сторінці Генштабу в суботу, 16 листопада.

Нагадаємо, що напередодні внаслідок вибухів у Балаклії на Харківщині загинули двоє військових саперів. Ще четверо військовослужбовців ЗСУ отримали поранення і перебувають у медичних закладах. Троє з них - у важкому стані, один отримав поранення середньої тяжкості.

Вибухи пролунали під час планової утилізації боєприпасів. Раніше повідомлялося, що ситуація на території артилерійської бази - контрольована й безпечна. Планове знищення залишків боєприпасів та їхніх елементів відбувалося у котловані, пролунало близько 20 вибухів, наголосили в Генштабі.

Інциденти у Балаклії

Нагадаємо, в березні 2017 року на території арсеналу неподалік від Балаклії виникла масштабна пожежа. Тоді в результаті детонації боєприпасів загинула жінка, троє осіб постраждали. Пізніше в лікарні померла ще одна постраждала. Внаслідок вибухів у Балаклії було зруйновано і пошкоджено багато об'єктів нерухомості.

У 2018 році на території колишнього сховища артилерійських боєприпасів поблизу Балаклії під час ліквідації залишків снарядів загорілася суха трава. Евакуація всього міста не проводилася. За інформацією поліції, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

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