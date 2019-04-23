 Вибухи на Шрі-Ланці: влада говорить про помсту ісламістів за теракти в Новій Зеландії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.04.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Вибухи на Шрі-Ланці: влада говорить про помсту ісламістів за теракти в Новій Зеландії

Результати розслідувань терактів на Шрі-Ланці свідчать про те, що за атаками стояв намір ісламістів "помститися" за напади на мечеті в місті Крайстчерч у Новій Зеландії, кажуть в уряді в Коломбо.

Теракти на Шрі-Ланці

Наслідки вибуху в одній із церков на Шрі-Ланці

Слідчі, котрі розслідують нещодавні теракти в християнських церквах, а також фешенебельних готелях на Шрі-Ланці, доходять висновку, що ці напади були помстою ісламістів за теракти в мечетях у місті Крайстчерчі в Новій Зеландії. Такі попередні припущення оприлюднив представник міністерства оборони Шрі-Ланки в вівторок, 23 квітня, під час виступу в парламенті, повідомляє агенція новин AFP.

Крім того, за скоєними в Шрі-Ланці терактами стоять два ісламістських угруповання, пояснюють військові. Одне з них місцеве ісламістське угруповання "Національний Таухід Джамаат".

DW.COM

Досі жодне угрупування не взяло на себе відповідальність за серію вибухів на Шрі-Ланці. Поліція затримала вже 24 підозрюваних. (22.04.2019)

Скоєні на Шрі-Ланці криваві напади на церкви та готелі викликали осуд та співчуття світових релігійних і політичних лідерів. (21.04.2019)

Кількість загиблих внаслідок терактів на Шрі-Ланці сягнула щонайменше 207 осіб, з них 32 - іноземці. Правоохоронці повідомляють про перших затриманих за підозрою у причетності до нападів. (21.04.2019)

За останню ніч в лікарнях загинуло більше 10 тяжко поранених людей унаслідок серії вибухів на Шрі-Ланці, повідомила місцева влада. Поліція затримала вже 40 підозрюваних і провела кілька десятків обшуків. (23.04.2019)

Досі угруповання "Національний Таухід Джамаат" залишалося майже невідомим. Наймасштабнішим злочином, який йому приписували доти, було пошкодження статуй Будди в одному з районів острова минулого грудня. Саме тому експерти вже й раніше припускали, що без міжнародної підтримки здійснити ці теракти "Національний Таухід Джамаат" не міг.

Нагадаємо, 21 квітня в кількох фешенебельних готелях і християнських церквах пролунала серія потужних вибухів. Це сталося саме тоді, коли в католицьких храмах відправляли богослужіння з нагоди Великодня. Більшість нападів скоїли терористи-смертники.

Унаслідок нападів загинуло не менше 311 людей, у тому числі й кілька десятків іноземців. Ще понад 500 потерпілих перебувають у лікарнях з пораненнями різного ступеня тяжкості, передає dpa. Поліція затримала вже кілька десятків підозрюваних, повідомили в Коломбо.

23 квітня також оголошено національним днем жалоби. Зранку в країні провели хвилину мовчання. Також цього дня планується провести масові поховання загиблих внаслідок терактів.

Водночас у ніч на 23 квітня набули чинності розпорядження про запровадження надзвичайного стану на острові.

Як повідомлялося, скоєний 15 березня 2019 року теракт в мечетях Крайстчерча забрав життя 50 осіб, ще 50 осіб зазнали поранень.

Також за темою

Sri Lanka Anschlag Terror Ostern

Теракти на Шрі-Ланці: вже 310 загиблих 23.04.2019

За останню ніч в лікарнях загинуло більше 10 тяжко поранених людей унаслідок серії вибухів на Шрі-Ланці, повідомила місцева влада. Поліція затримала вже 40 підозрюваних і провела кілька десятків обшуків.

Pakistan, Peshawar: Gedenken an die Opfer von den Explosionen in Sri Lanka

Шрі-Ланка: число загиблих унаслідок терактів досягло 290 22.04.2019

Досі жодне угрупування не взяло на себе відповідальність за серію вибухів на Шрі-Ланці. Поліція затримала вже 24 підозрюваних.

Sri Lanka Colombo Explosion in St. Anthony Kirche

Світ шокований терактами на Шрі-Ланці, у яких загинуло майже 200 осіб 21.04.2019

Скоєні на Шрі-Ланці криваві напади на церкви та готелі викликали осуд та співчуття світових релігійних і політичних лідерів.

Реклама

Докладно

Міхаель Ґалер

Інтерв'ю DW

Євродепутат Ґалер: Зеленський кинув виклик Путіну  

Уряд та Нафтогаз погодили новий механізм визначення ціни на газ для населення

Уряд та "Нафтогаз" погодили зниження ціни газу для населення

Уряд та "Нафтогаз" узгодили новий механізм визначення ціни на газ для населення, який дозволить знизити її в травні.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  