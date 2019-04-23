Вибухи на Шрі-Ланці: влада говорить про помсту ісламістів за теракти в Новій Зеландії

Слідчі, котрі розслідують нещодавні теракти в християнських церквах, а також фешенебельних готелях на Шрі-Ланці, доходять висновку, що ці напади були помстою ісламістів за теракти в мечетях у місті Крайстчерчі в Новій Зеландії. Такі попередні припущення оприлюднив представник міністерства оборони Шрі-Ланки в вівторок, 23 квітня, під час виступу в парламенті, повідомляє агенція новин AFP.

Крім того, за скоєними в Шрі-Ланці терактами стоять два ісламістських угруповання, пояснюють військові. Одне з них місцеве ісламістське угруповання "Національний Таухід Джамаат".

Досі угруповання "Національний Таухід Джамаат" залишалося майже невідомим. Наймасштабнішим злочином, який йому приписували доти, було пошкодження статуй Будди в одному з районів острова минулого грудня. Саме тому експерти вже й раніше припускали, що без міжнародної підтримки здійснити ці теракти "Національний Таухід Джамаат" не міг.

Нагадаємо, 21 квітня в кількох фешенебельних готелях і християнських церквах пролунала серія потужних вибухів. Це сталося саме тоді, коли в католицьких храмах відправляли богослужіння з нагоди Великодня. Більшість нападів скоїли терористи-смертники.

Унаслідок нападів загинуло не менше 311 людей, у тому числі й кілька десятків іноземців. Ще понад 500 потерпілих перебувають у лікарнях з пораненнями різного ступеня тяжкості, передає dpa. Поліція затримала вже кілька десятків підозрюваних, повідомили в Коломбо.

23 квітня також оголошено національним днем жалоби. Зранку в країні провели хвилину мовчання. Також цього дня планується провести масові поховання загиблих внаслідок терактів.

Водночас у ніч на 23 квітня набули чинності розпорядження про запровадження надзвичайного стану на острові.

Як повідомлялося, скоєний 15 березня 2019 року теракт в мечетях Крайстчерча забрав життя 50 осіб, ще 50 осіб зазнали поранень.