Вибухи на складі боєприпасів під Красноярськом: триває евакуація

Російські рятувальні служби в понеділок, 5 серпня, продовжують евакуацію жителів населених пунктів, що знаходяться в радіусі 20 кілометрів від району вибухів боєприпасів на складах в Ачинському районі Красноярського краю. Про це агенції "Інтерфакс" повідомили в прес-службі міністерства з надзвичайних ситуацій Росії.

"З метою убезпечення жителів населених пунктів, що знаходяться в близькості до військових складів в Ачинськ, головне управління МНС Росії по Красноярському краю початок оповіщення та екстренну евакуацію в радіусі 20 кілометрів від військових складів", - зазначили в прес-службі відомства. В евакуації задіяно 17 автобусів місткістю 50 осіб, три автобуси - місткістю 22 людини, а також менші транспортні засоби. Раніше інформоване джерело повідомляло "Інтерфаксу", що автобусами вже евакуйовані мешканці чотирьох населених пунктів.

Повідомляється, що в результаті вибухів боєприпасів на складі однієї з військових частин у Красноярському краї двоє людей госпіталізовані з травмами. "Ще двом допомога надана на місці. Серед постраждалих - дитина", - повідомив неназваний співрозмовник інформагенції. Раніше повідомлялося про госпіталізацію двох жителів Ачинського району Красноярського краю з осколковими пораненнями.

Тим часом найбільший виробник глинозема в Росії - Ачинський глиноземний комбінат "РусАла" прийняв рішення зупинити роботу та евакуювати співробітників через пожежу на складі боєприпасів.

Загоряння на складі зберігання артилерійських боєприпасів у військовій частині неподалік від селища Кам'янка Ачинського району, почалося 5 серпня о 13 годині за московським часом. Пожежа призвела до вибухів боєприпасів. За повідомленням влади регіону, територія пожежі в очепленні. У ліквідації пожежі беруть участь спеціальні військові підрозділи і техніка.