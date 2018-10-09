Вибухи на оборонному заводі в Росії: травмовані 42 особи

На російському оборонному підприємстві "Кристалл" у Дзержинську в суботу, 1 червня, сталися вибухи. Внаслідок інциденту поранення отримали щонайменше 42 особ, 14 з них були доставлені до лікарень. "В основному, мова йде про осколкові поранення легкого та середнього ступеня тяжкості", - повідомила виконувачка обв'язків міністра охорони здоров'я Нижегородської області Олена Саксонова, передає агенція "Інтерфакс".

У прес-службі головного управління міністерства з надзвичайних ситуацій (МНС) РФ по Нижегородській області повідомили, що на підприємстві стався технологічний вибух та пожежа на площі 100 квадратних метрів. За попередніми даними, загиблих в результаті вибуху немає. На підприємстві повідомили, що персонал був евакуйований. "Заводські служби спрацювали оперативно і встигли евакуювати персонал. У результаті вибуху, що стався після спалаху, є руйнування", - сказав представник "Кристалла".

У прес-службі мерії Дзержинська агенції "Інтерфакс" повідомили, що за медичною допомогою зверталися також і мешканці міста, які отримали порізи склом вікон, яке було розбите внаслідок ударної хвилі. Про кількість постраждалих мешканців Дзержинська не повідомляється.

За даними джерел "Інтерфакса", в цеху, де стався вибух, вироблялись фугасні авіабомби та компоненти до них, а також зберігалися боєприпаси. На місці вибуху працюють бригади МНС. Прес-служба губернатора Нижегородської області повідомила, що загрози забруднення повітря після вибуху немає.

За фактом вибухів правоохоронними органами РФ порушено справу у зв'язку з можливим порушенням вимог промислової безпеки виробничих об'єктів.

Оборонне підприємство "Кристалл" створює технології виробництва вибухових речовин і сполук для озброєння і військової техніки, а також для цивільних галузей промисловості.