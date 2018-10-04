 Вибухи на арсеналі в Чернігівській області: евакуйовано 10 тисяч людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.10.2018

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Новини

Вибухи на арсеналі в Чернігівській області: евакуйовано 10 тисяч людей

На території арсеналу в Ічні Чернігівської області стався вибух. Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що рятувальники евакуювали близько 10 тисяч людей.

Вибухи на арсеналі в Чернігівській області: оголошено евакуацію

Генеральний штаб України у вівторок, 9 жовтня, повідомив, що поблизу Ічні в Чернігівській області стався вибух на арсеналі. У зв'язку з цим, в усій Чернігівській області введено обмежувальні заходи, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

Як повідомили в Генштабі, інформація про вибухи надійшла о 3:30 від начальника шостого арсеналу. "Поблизу населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. Масштаб уточнюється. Оперативно повідомлені всі відповідні служби і органи місцевої влади. Здійснюється евакуація людей. Розгорнуто штаб ліквідації надзвичайної події", - інформують у відомстві.

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Піротехніки розміновують п'ятикілометрову зону навколо арсеналу, а евакуйовані люди повертаються додому, заявив прем'єр-міністр України. Головний військовий прокурор спростував чутки про виявлення груп диверсантів. (28.09.2017)

Тривають вибухи на військових складах поблизу Балаклії у Харківській області. У зоні небезпеки поблизу арсеналу обмежили рух транспорту та евакуювали близько 20 тисяч осіб. Відомо про одну загиблу. (24.03.2017)

У свою чергу, Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомила про евакуацію близько 10 тисяч осіб. "З 4:22 закрито повітряний простір радіусом 20 кілометрів. Рух залізничного та автомобільного транспорту припинено", - йдеться в повідомленні ДСНС. Інформації про постраждалих немає, повідомила прес-служба міністерства внутрішніх справ України.

На місце події вирушила оперативна група на чолі з начальником Генерального штабу. "Проводяться відповідні обмежувальні заходи на всій території Чернігівської області та вздовж державного кордону", - зазначили у відомстві. На місце надзвичайної події вилетів також прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

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