 Вибухи на арсеналі в Красноярському краї Росії: постраждали 12 людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.08.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Вибухи на арсеналі в Красноярському краї Росії: постраждали 12 людей

Внаслідок вибухів та пожежі на складі боєприпасів в Ачинському районі Красноярського краю Росії евакуювали понад дев'ять тисяч людей. Існує небезпека підриву окремих боєприпасів.

Вибух на складі боєприпасів в Красноярському краї

Вибух на складі боєприпасів в Красноярському краї

Внаслідок вибухів боєприпасів та пожежі на складах в Ачинському районі Красноярського краю Росії постраждали щонайменше 12 людей. Про це у вівторок, 6 серпня, повідомили у департаменті охорони здоров'я краю, передає агенція "Інтерфакс". Шестеро постраждалих перебувають у лікарнях у стані середньої тяжкості, інші шестеро - відправлені додому для амбулаторного лікування.

Після вибухів та пожежі зниклою безвісти вважається одна людина, повідомив губернатор регіону Олександр Усс. Раніше зниклою вважалась ще одна особа, але згодом її знайшли. Із зони надзвичайної ситуації в районі пожежі і вибухів евакуювали понад 9,5 тисяч людей, "Понад 9,5 тисяч людей були евакуйовані в місця тимчасового розміщення, понад шість тисяч - виїхали самостійно", - повідомив заступник голови уряду краю Олексій Подкоритов. Через пожежу та вибухи на арсеналі були пошкоджені школа та дитячий садок в селі Кам'янка.

Фахівці провели заміри якості повітря і радіаційного фону в зоні вибухів боєприпасів та не зареєстрували перевищення норм шкідливих речовин, повідомило управління Росспоживнагляду.

DW.COM

Рятувальники не можуть приступити до ліквідації наслідків надзвичайної події на арсеналі біля Ічні в Чернігівській області, оскільки там досі тривають вибухи. (10.10.2018)

Через вибухи на складі боєприпасів в Ачинському районі Красноярського краю евакуювали жителів чотирьох населених пунктів. У ліквідації пожежі беруть участь спеціальні військові підрозділи і техніка. (05.08.2019)

Вибухи на території арсеналу припинилися, однак триває пожежа і залишається загроза підриву окремих боєприпасів. Найнебезпечніші ділянки пожежі поблизу арсеналу будуть гасити за допомогою роботизованих комплексів "Уран-14", які керуються дистанційно та дозволяють проводити роботи в зонах високих температур.

Заступник міністра оборони Росії Дмитро Булгаков повідомив 6 серпня, що, за попередніми даними, причиною пожежі на складі боєприпасів став "людський фактор". "Точніше скажуть слідчі органи та прокуратура", - додав він. За словами Булгакова, арсенал мали розформувати.

Загоряння на складі зберігання артилерійських боєприпасів у військовій частині неподалік від села Кам'янка Ачинського району почалося 5 серпня. Пожежа призвела до вибухів боєприпасів. В населених пунктах, розташованих в радіусі 20 кілометрів від арсеналу, була оголошена евакуація. На території Ачинського, Назаровского району та міста Ачинська введений режим надзвичайної ситуації.

Дивитись відео 04:25

Вибухи на військових складах: ціна політичних обіцянок (17.10.2018)

Аудіо й відео до теми

Вибухи на військових складах: ціна політичних обіцянок (17.10.2018)  

Також за темою

Russland Explosion am Militärstützpunkt in Krasnojarsk

Вибухи на складі боєприпасів під Красноярськом: триває евакуація 05.08.2019

Через вибухи на складі боєприпасів в Ачинському районі Красноярського краю евакуювали жителів чотирьох населених пунктів. У ліквідації пожежі беруть участь спеціальні військові підрозділи і техніка.

Реклама

Докладно

Затримання учасника несанкціонованої акції протесту за вільні вибори у Москві. 3 серпня 2019

Як українці реагують на протести у Москві

Чому масові протести у Москві пройшли в Україні майже непоміченими?  

Китай збирається припинити закупівлю сільськогосподарської продукції США

Китай припинить імпорт сільгосппродукції із США

Пекін відреагував на апровадження Вашингтоном нових мит погрозою припинити закупівлю сільгосппродукції зі США.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  