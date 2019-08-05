Вибухи на арсеналі в Красноярському краї Росії: постраждали 12 людей

Внаслідок вибухів боєприпасів та пожежі на складах в Ачинському районі Красноярського краю Росії постраждали щонайменше 12 людей. Про це у вівторок, 6 серпня, повідомили у департаменті охорони здоров'я краю, передає агенція "Інтерфакс". Шестеро постраждалих перебувають у лікарнях у стані середньої тяжкості, інші шестеро - відправлені додому для амбулаторного лікування.

Після вибухів та пожежі зниклою безвісти вважається одна людина, повідомив губернатор регіону Олександр Усс. Раніше зниклою вважалась ще одна особа, але згодом її знайшли. Із зони надзвичайної ситуації в районі пожежі і вибухів евакуювали понад 9,5 тисяч людей, "Понад 9,5 тисяч людей були евакуйовані в місця тимчасового розміщення, понад шість тисяч - виїхали самостійно", - повідомив заступник голови уряду краю Олексій Подкоритов. Через пожежу та вибухи на арсеналі були пошкоджені школа та дитячий садок в селі Кам'янка.

Фахівці провели заміри якості повітря і радіаційного фону в зоні вибухів боєприпасів та не зареєстрували перевищення норм шкідливих речовин, повідомило управління Росспоживнагляду.

Вибухи на території арсеналу припинилися, однак триває пожежа і залишається загроза підриву окремих боєприпасів. Найнебезпечніші ділянки пожежі поблизу арсеналу будуть гасити за допомогою роботизованих комплексів "Уран-14", які керуються дистанційно та дозволяють проводити роботи в зонах високих температур.

Заступник міністра оборони Росії Дмитро Булгаков повідомив 6 серпня, що, за попередніми даними, причиною пожежі на складі боєприпасів став "людський фактор". "Точніше скажуть слідчі органи та прокуратура", - додав він. За словами Булгакова, арсенал мали розформувати.

Загоряння на складі зберігання артилерійських боєприпасів у військовій частині неподалік від села Кам'янка Ачинського району почалося 5 серпня. Пожежа призвела до вибухів боєприпасів. В населених пунктах, розташованих в радіусі 20 кілометрів від арсеналу, була оголошена евакуація. На території Ачинського, Назаровского району та міста Ачинська введений режим надзвичайної ситуації.