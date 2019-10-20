 Вибухи в Бейруті: понад 50 загиблих і 2700 поранених | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.08.2020

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Новини

Вибухи в Бейруті: понад 50 загиблих і 2700 поранених

У ліванській столиці Бейруті в районі порту сталися два потужні вибухи. Загинули кілька десятків людей, поранення отримали ще понад 2700 осіб. Вибухи відчули навіть на Кіпрі.

Пожежа після вибухів у Бейруті досі триває

Пожежа після вибухів у Бейруті досі триває

У порту столиці Лівану Бейруті у вівторок, 4 серпня, сталися два потужні вибухи, внаслідок яких постраждали тисячі людей. Приблизно через чотири години після того, як прогриміли вибухи, міністр охорони здоров'я Лівану Хамад Хасан повідомив, що загинули більше 50 осіб, ще понад 2700 людей постраждали.

Місцеві чиновники очікують, що кількість загиблих може суттєво зрости, адже рятувальники ще розбирають завали. Поранених почали доправляти до лікарень за межами столиці, оскільки медичні заклади міста вже переповнені. Через три години після вибухів пожежа у портовому районі Бейрута ще палала.

Пожежники на місці вибуху в Бейруті

Пожежники на місці вибуху в Бейруті

Причина вибухів поки невідома. За одними даними, вибухи могли статися на судні, завантаженому піротехнікою. За іншими даними, вибухнути міг склад з вибуховою речовиною. Сили безпеки оточили район біля порту, туди є доступ лише для медиків і пожежників.

Точна кількість постраждалих від вибуху в Бейруті поки невідома

Точна кількість постраждалих від вибуху в Бейруті поки невідома

Вибухи в Бейруті відчули на Кіпрі

Внаслідок вибухів були пошкоджені будинки та вибиті вікна у багатьох будівлях в усьому місті. Навіть за кілька кілометрів від порту в деяких будинках обвалилися балкони та стелі, передає агенція AFP. У тому числі був пошкоджений будинок колишнього прем'єр-міністра Лівану Саада Харірі.

Вибухи були настільки потужними, що їх відчули навіть на Кіпрі, який лежить у близько 200 кілометрах від столиці Лівану. Жителі острова розповідають, що чули гуркіт від двох вибухів.

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За даними спостерігачів, внаслідок вибуху бензовоза в місті Афрін на півночі Сирії загинули щонайменше 46 людей, ще близько 50 осіб поранені. Кількість жертв може зрости.  

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