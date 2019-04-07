 Виборчком Туреччини не перераховуватиме голоси у Стамбулі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.04.2019

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Новини

Виборчком Туреччини не перераховуватиме голоси у Стамбулі

Виборча комісія Туреччини відхилила заклик партії Ердогана про повне перерахування голосів на місцевих виборах у Стамбулі.

Турецький виборчком може перерахувати голоси лише по окремим дільницям Стамбула

Турецький виборчком може перерахувати голоси лише по окремим дільницям Стамбула

Турецька виборча комісія у вівторок, 9 квітня, відхилила вимогу правлячої Партії справедливості та розвитку (ПСР) президента Реджепа Таїпа Ердогана щодо повного перерахунку голосів на муніципальних виборах у Стамбулі, інформує dpa.

Наново можуть перерахувати голоси по окремим виборчим дільницям, що, як повідомляється, складе лише невелику частку від 8,5 мільйона голосів у столиці. Представник ПСР повідомив, що партія і надалі опротестовуватиме результати виборів у Стамбулі.

Нагадаємо, на останніх місцевих виборах у Туреччині кандидати від опозиційної Народно-республіканської партії (НРП) випередили супротивників від правлячої ПСР у Стамбулі та Анкарі. Зокрема, у Стамбулі представник НРП Екрем Імамоглу випередив суперника від правлячої ПСР Біналі Їлдирима майже на 28 тисяч голосів. В Анкарі кандидат від НРП Мансур Яваш отримав понад 50 відсотків голосів, а представник ПСР Мехмет Озхасекі - 47,06 відсотка.

Муніципальні вибори в Туреччині відбулися 31 березня одночасно у всіх провінціях країни. Близько 57 мільйонів мешканців обрали мерів, місцеві ради та інших муніципальних політиків. Вибори - перші після перемоги Ердогана на президентських виборах минулого року - відбулись і на тлі соціально-економічної кризи в країні.

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Партія справедливості та розвитку (ПСР) президента Реджепа Таїпа Ердоган хоче перерахувати голоси виборців у Стамбулі, де її кандидат програв на виборах мера представнику опозиційної Народно-республіканської партії. (07.04.2019)

У двох найбільших турецьких містах кандидати від опозиційної Народно-республіканської партії випереджають на місцевих виборах супротивників від правлячої ПСР. У Стамбулі розрив склав 28 тисяч голосів. (01.04.2019)

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