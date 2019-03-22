 Виборча кампанія в Одесі: чому так мляво? | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 22.03.2019

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Україна

Виборча кампанія в Одесі: чому так мляво?

До президентських виборів залишається тиждень, але на вулицях Одеси це відчутно слабко. Одещина, за статисткою, традиційно серед найпасивніших регіонів, коли йдеться про вибори президента. DW з'ясовувала, чому.

Агітація кандидатів на вулицях Одеси

Агітація кандидатів на вулицях Одеси

Одеса - "перлина біля Чорного моря", магніт для туристів та відпочивальників, а ще й центр стратегічного регіону, який межує із невизнаним Придністров'ям і де після анексії Криму базується український флот. Та останнім часом Одеса потрапляла до заголовків радше через побори на митниці, небачений розгул організованої злочинності після низки нападів на громадських активістів та корупційні скандали довкола міського голови Геннадія Труханова.Торік міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков навіть назвав Одесу "кримінальною столицею України".

Одесити обурюються і говорять про гостру необхідність змін. Здавалося б, такі реалії мали б підвищити політичну активність городян. Однак цьогорічна передвиборча кампанія триває в Одесі та області напрочуд мляво: зовнішньої агітації не так багато, та й політична реклама у місцевих ЗМІ не така насичена, як в інших регіонах країни, кажуть місцеві оглядачі. "Ця кампанія на диво тиха і спокійна порівняно з попередньою", - ділиться враженнями одеський політолог Павло Колотвін.

Низька явка як норма

Водночас низька явка на президентських виборах в Одесі та області - не виняток, а радше норма. І у попередні роки Одеська область належала до найпасивніших за явкою регіонів України. Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії України за підсумками виборів 2004, 2010 та 2014 років. Як правило, "байдужішими" до виборів за мешканців Одещини були лише закарпатці. 

В агітаційному наметі черг немає

В агітаційному наметі черг немає

Одеський політолог Ярослав Католик припускає, що ця відносна пасивність на президентських виборах є своєрідною складовою менталітету одеситів. "Люди часто ставлять собі суто "одеські" запитання: "А що я буду з цього мати?", прийду на цю дільницю, витрачу купу часу, а що з цього отримаю? Людей, які розуміють, що від їхнього вибору залежить чимало - менше", - розмірковує оглядач і додає, що ці президентські вибори не зачіпають напряму інтереси місцевих еліт, тож і проходять вони достатньо спокійно. "Коли ж буде парламентська кампанія або, тим паче, місцеві вибори, де часто пересікаються інтереси, відбуваються конфлікти. Тоді можна очікувати і значно вищого рівня агітації, скандалів, навіть можливі фізичні протистояння", - зауважує Католик.

Хто з кандидатів найактивніший

Зараз в Одесі найпомітніша агітація двох кандидатів - Петра Порошенка та Юлії Тимошенко. Вони використовують традиційні методи - намети, листівки, білборди. У центрі можна побачити і білборди кандидата Анатолія Гриценка. Кандидат в президенти Володимир Зеленський помітний лише на білбордах. Агітація кандидатів Юрія Бойка і Олександра Вілкула присутня здебільшого на околицях міста та в області, де листівками, білбордами та наметами агітують і за кандидата Олега Ляшка.  Усі основні кандидати відвідали Одесу у ході кампанії. Та чи вплине це на активність виборців - питання відкрите. 

Не лише білборди та намети

Не лише білборди та намети

Електоральні рейтинги в Одеській області опублікував Київський дослідницький центр Seetarget. Згідно з опитуванням, що було проведене у першій половині березня цього року, фаворитом став Юрій Бойко. За ним, із незначним відривом у менше одного відсотка, іде Володимир Зеленський. Замикає трійку Юлія Тимошенко. Чинний президент України Петро Порошенко посів четверте місце, а на п'ятому опинився Анатолій Гриценко.

Політолог Ярослав Католик зазначає, що у деяких районах області на симпатії виборців і досі впливають російські ЗМІ. "Іде мовлення з Придністров'я, як-то ретрансляція російських новин, які запевняють, що найкращим вибором будуть ті кандидати, які виступають за дружбу з Росією. Існують райони, де не ловить не один український канал", - твердить оглядач.

"Якщо ні - то ні"

На даний момент в Одесі та Одеській області зафіксовано менше порушень правил передвиборчої агітації, ніж у січні та у першій половині лютого. Здебільшого вони полягали у відсутності інформації про кількість тиражу, місце та відповідального за друк агітаційних матеріалів, розповів голова Одеської обласної організації Комітету виборців України Анатолій Бойко. "Такі порушення мали місце в різних кандидатів. Тут не можна говорити, що хтось більше порушив, а хтось менше", - каже він. 

Чи Одеса і область знову пастиме задніх за активністю і на цих виборах, стане відомо вже 29 березня, коли відбудеться перший тур голосування. Та голова Одеської обласної організації Комітету виборців України вже прогнозує, що активізації одеситів варто очікувати під час другого туру. "Якщо буде інтрига, запал пристрастей, то це може мобілізувати, а якщо ні - то ні", - підсумував Анатолій Бойко.

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