Вибори-2019: як Порошенко, Тимошенко і Гриценко себе у Мюнхені презентували

Звичний світовий порядок розпадається, як пазл. Міжнародні договори не

виконуються, під сумнів ставляться ООН і НАТО, Великобританія виходить з

ЄС, розпочинається нова гонка озброєнь. На полях 55-ї Мюнхенської конференції з безпеки роздавали невеличкі коробочки з пазлом і написом "55 років - 55 частинок". Наче заклик до кожного замислитись і допомогти зібрати світовий устрій до купи. На такому фоні деякі кандидати в президенти України і намагалися якнайвигідніше подати себе геополітичному бомонду на найбільшому безпековому форумі у світі.

Сувенір з 55-ї Мюнхенської конференції з безпеки. Світовий порядок розпадається - як пазл

З косою і в білому

Двічі прем’єрка і тричі вже кандидатка в президенти Юлія Тимошенко була у своєму класичному образі - з косою та в білому вбранні. У програмних панелях для дискусій вона не була заявлена, натомість проводила двосторонні зустрічі, а головним перформансом був її виступ на "українському ланчі", який вже традиційно організовує український олігарх Віктор Пінчук.

Тимошенко говорила у кращих традиціях своїх мітингів: комплімент тим, хто зібрався, і критика влади. Нинішню систему управління державою вона вважає "хаотичною", але коли прийде "наша команда" все налагодиться. Ці два слова "наша команда" лунали постійно. Складалося враження, що Тимошенко намагається остаточно переконати західних політиків, щоб кожен з них усвідомив: вона має достатньо людей для зміни влади. І готова приступати хоч завтра.

Модератором "українського ланчу" був відомий британський тележурналіст, ведучий програми HARDtalk на BBC Стівен Сакур. Одне з його запитань про те, що начебто росіяни хочуть, щоб перемогла на виборах саме Юлія Володимирівна, дуже зачепило її. Тимошенко емоційно заперечила зв'язок з РФ - навіть мікрофон впав і запевнила, що не сповідує подвійних стандартів. І ще один меседж від кандидатки в президенти - про те, що люди в Україні зараз думають не про те, "як весело жити, а взагалі жити".

Юлія Тимошенко під час виступу в Мюнхені - з косою і в білому

Полковник проти "клоунади"

Натяки на шоумена Володимира Зеленського були й у виступі ще одного кандидата в президенти України, лідера "Громадянської позиції" Анатолія Гриценка. Він теж був запрошений на "український ланч" і так співпало, що в унісон з Тимошенко бив по рейтингу коміка і лідера "Кварталу 95" . "Не треба все перетворювати на клоунаду", - підсумував Гриценко після довгого переліку професій і посад, які б він не поєднував, на кшталт: гарному пілоту не можна довірити бути директором атомної електростанції.

На "українському ланчі" також був присутній ще один кандидат в президенти, екс-очільник Донеччини і мільйонер Сергій Тарута. Але він просто тихо поїв і послухав.

"Український ланч" на Мюнхенській конференції з безпеки

На кого ставить Захід?

Темою третього "українського ланчу" в рамках цьогорічної Мюнхенської конференції була "Україна 2019 - вибір майбутнього". У дискусії також брали участь спецпредставник Держдепу США щодо України Курт Волкер, міністерка закордонних справ Канади українського походження Христя Фріланд та президентка Естонії Керсті Кальюлайд. Усі вони діючі політики і дипломатично відмовилися коментувати виступи кандидатів у президенти України.

"Це вибори і кожен комунікує, намагаючись перемогти. Але я думаю, що їхня аудиторія не в цій кімнаті, а в Україні", - сказав DW Курт Волкер.

А от екс-президент Польщі був більш відвертим. Александр Квасневський вважає, що в другий тур пройдуть Тимошенко і Порошенко. "Старі еліти, мені здається, будуть, враховуючи, які структури за ними стоять, які гроші", - припускає колишній польський президент в інтерв’ю DW. А на запитання-уточнення, чи можуть старі політики змінитися, додає: "Так, це можливо. Приміром, Тимошенко після всього, що вона зробила в політиці і двох років у тюрмі - це вже інша людина".



Колишній президент Польщі Александр Квасневський

Втім результат цих виборів може стати абсолютно непередбачуваним. За оцінками багатьох оглядачів та згідно з даними низки соцопитувань, і Тимошенко, і Порошенко, і Зеленський мають приблизно однакові шанси очолити країну й інтрига буде зберігатися до останнього дня нинішніх президентських перегонів.

Останній чи черговий "Мюнхен" для Порошенка?

Чинний президент Петро Порошенко щороку відвідує Мюнхенську конференцію. Саме тут у 2015-му році він демонстрував паспорти російських військових, які начебто "заблукали" в Україні, як підтвердження присутності регулярних військ РФ на території України.

Минуло 4 роки і дискусійну панель про безпеку в Східній Європі, в якій бере участь український президент, проводять вже не в головному залі фешенебельного готелю "Баварський двір", як раніше. Основний майданчик в той самий час організатори віддали під дискусію про зміну клімату.

Петро Порошенко в Мюнхені випромінював упевненість

Окрім участі в дискусійній панелі, на полях Мюнхенської конференції український президент провів чимало двосторонніх зустрічей. Перед присутніми в залі Порошенко позиціонував себе не лише як верховний головнокомандувач, а персоналізував ситуацію. Говорив не "Україна втратила", а "я втратив лише за останні 24 години одного солдата".

Порошенко намагався випромінювати впевненість, даючи зрозуміти, що це його неостанній вояж на безпековий форум в статусі лідера країни. Наприкінці дискусії його напівжартома запитали, то хто ж стане президентом України. "Мені результат невідомий. У нас не Росія, а вільна й демократична країна", - гордо сказав Порошенко. А потім з посмішкою додав: "Але в мене буде гарний результат".

Можливо, так і буде, якщо досвідченим політикам старої гвардії карти не змішає людина, яка ніколи не була на Мюнхенській конференції з безпеки, а за кордоном загалом, як правило, лише у відпустці або з гастролями свого колективу.

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