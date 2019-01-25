 Вибори-2019: Надію Савченко висунули кандидаткою в президенти | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.01.2019

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Новини

Вибори-2019: Надію Савченко висунули кандидаткою в президенти

"Суспільно-політична платформа Надії Савченко" висунула народну депутатку, підозрювану у спробі повалення державної влади, кандидаткою на виборах президента України.

Надія Савченко зараз перебуває в СІЗО (на фото - під час суду в Києві 23 березня 2018 року)

Надія Савченко зараз перебуває в СІЗО (на фото - під час суду в Києві 23 березня 2018 року)

Позафракційну народну депутатку Надію Савченко, яка на даний момент перебуває під арештом у СІЗО за підозрою у спробі повалення державної влади, у суботу, 26 січня, висунули кандидаткою в президенти України. Рішення ухвалили на з'їзді партії "Суспільно-політична платформа Надії Савченко".

"Делегати з'їзду сьогодні, 26 січня, одностайно підтримали кандидатуру Надії на посаду президента України. Всі документи в ЦВК готові, нам залишилося сплатити внесок. Ми чекаємо відповіді від банку про відкриття рахунку", - повідомила її сестра, голова партії "Суспільно-політична платформа Надії Савченко" Віра Савченко, цитує агенція "Інтерфакс-Україна".

За її словами, грошовий внесок для участі Надії Савченко у виборах президента зібрано з коштів членів партії і людей, які підтримують її, зокрема з-за кордону, наприклад зі США. Оскільки Савченко перебуває під слідством у СІЗО, то подавати документи для реєстрації її кандидаткою в президенти до ЦВК буде довірена особа, що передбачено у разі висунення кандидата від партії.

DW.COM

Центральна виборча комісія зареєструвала вже 19 кандидатів у президенти України. Для подання документів для реєстрації залишається ще трохи більше тижня. (25.01.2019)

Надія Савченко, яку обвинувачують у підготовці держперевороту в Україні і яка нині перебуває у СІЗО СБУ, в інтерв'ю DW розповіла про умови свого утримання, про Олега Сенцова та чому її неможливо обміняти на в'язнів в РФ. (10.08.2018)

ЦВК зареєструвала вже 20 кандидатів на посаду президента України, вибори якого відбудуться 31 березня. Напередодні список зареєстрованих кандидатів поповнив ще Ілля Кива. Прийом документів на реєстрацію завершиться 3 лютого. При цьому до 7 березня включно зареєстровані кандидати зможуть відмовитися від балотування.

Нагадаємо, 22 березня 2018 року Верховна Рада України дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народної депутатки Надії Савченко. Їй інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, підготовку до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами і вибуховими речовинами. З 23 березня 2018 року Савченко перебуває під вартою.

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