 Вибори у Зімбабве: лідер опозиції заявив про ″рішучу перемогу″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.07.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Вибори у Зімбабве: лідер опозиції заявив про "рішучу перемогу"

Опозиційний лідер Нельсон Чаміса заявив про свою "рішучу перемогу" на президентських виборах в Зімбабве. Офіційні результати голосування ще не оприлюднені.

Нельсон Чаміса (в центрі)

Нельсон Чаміса (в центрі)

Лідер опозиції Зімбабве Нельсон Чаміса у понеділок, 30 липня, заявив про свою "рішучу перемогу" на президентських виборах. Він зазначив, що його партія "Рух за демократичні зміни" отримала результати голосування з 10 тисяч виборчих дільниць.

"Рішуча перемога… Ми спрацювали надзвичайно добре", - написав він у блозі в Twitter, додавши, що готовий сформувати наступний уряд.

Офіційні результати виборів ще не оголошені, це має відбутись 4 серпня. У перегонах брали участь 23 кандидати, у тому числі чинний президент країни 75-річний Еммерсон Мнангагва, висунутий правлячою партією "Африканський національний союз Зімбабве - Патріотичний фронт" (ЗАНУ-ПФ). Він зайняв посаду президента після відставки Роберта Мугабе, що правив країною з 1983 року. Перед виборами Мугабе відмовився підтримувати створену ним ЗАНУ-ПФ та дав зрозуміти, що голосуватиме за опозиційного кандидата.

DW.COM

Фаворитом виборів у Зімбабве є чинний президент країни Еммерсон Мнангагва, який змінив минулого року на посаді президента Роберта Мугабе. Його основним суперником є юрист та пастор Нельсон Чаміса. (30.07.2018)

Військові заблокували усі органи влади в столиці Зімбабве, захопили телецентр та оголосили, що тимчасово беруть під свій контроль ситуацію в країні. Вони пообіцяли, що президент Мугабе перебуває у безпеці. (15.11.2017)

Офіційні спостерігачі повідомили, що явка під час голосування склала близько 75 відсотків, а на багатьох дільницях спостерігались черги, інформує агенція AFP.

В минулому році в Зімбабве стався путч після того, як Роберт Мугабе відсторонив від посади віце-президента Еммерсона Мнангагву, щоб наступним президентом країни змогла стати дружина Мугабе Грейс. В листопаді Мугабе був зміщений військовими і поміщений під домашній арешт. 21 листопада він пішов у відставку, щоб уникнути імпічменту, процедура якого розпочалася в парламенті. Умовою угоди з військовими стали гарантії недоторканності, а також довічно гарантовані житло, персональна охорона, пенсія та медичні послуги.

Також за темою

Simbabwe Harare vor der Wahl

У Зімбабве відбуваються президентські вибори 30.07.2018

Фаворитом виборів у Зімбабве є чинний президент країни Еммерсон Мнангагва, який змінив минулого року на посаді президента Роберта Мугабе. Його основним суперником є юрист та пастор Нельсон Чаміса.

Simbabwe Harare Vereidigung Präsident Emmerson Mnangagwa

Еммерсон Мнангагва став президентом Зімбабве 24.11.2017

В інавгураційній промові новий президент Зімбабве Еммерсон Мнангагва пообіцяв швидкі зміни в країні та демократичні вибори президента наступного року.

Докладно

Біометричний паспорт

Найкращі та найгірші паспорти на пострадянському просторі

Дізнайтеся про те, куди українцям можна податися без візи. DW з'ясувала, які переваги має український паспорт. 

Аналітики прогнозують зростання вартості золота

Золото дешевшає: чи варто панікувати? (відео)

Ціна на золото падає. Але попри нестабільність у світі нвестори не поспішають його скуповувати. Чому? 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  