Вибори у Зімбабве: лідер опозиції заявив про "рішучу перемогу"

Лідер опозиції Зімбабве Нельсон Чаміса у понеділок, 30 липня, заявив про свою "рішучу перемогу" на президентських виборах. Він зазначив, що його партія "Рух за демократичні зміни" отримала результати голосування з 10 тисяч виборчих дільниць.

"Рішуча перемога… Ми спрацювали надзвичайно добре", - написав він у блозі в Twitter, додавши, що готовий сформувати наступний уряд.

Офіційні результати виборів ще не оголошені, це має відбутись 4 серпня. У перегонах брали участь 23 кандидати, у тому числі чинний президент країни 75-річний Еммерсон Мнангагва, висунутий правлячою партією "Африканський національний союз Зімбабве - Патріотичний фронт" (ЗАНУ-ПФ). Він зайняв посаду президента після відставки Роберта Мугабе, що правив країною з 1983 року. Перед виборами Мугабе відмовився підтримувати створену ним ЗАНУ-ПФ та дав зрозуміти, що голосуватиме за опозиційного кандидата.

Офіційні спостерігачі повідомили, що явка під час голосування склала близько 75 відсотків, а на багатьох дільницях спостерігались черги, інформує агенція AFP.

В минулому році в Зімбабве стався путч після того, як Роберт Мугабе відсторонив від посади віце-президента Еммерсона Мнангагву, щоб наступним президентом країни змогла стати дружина Мугабе Грейс. В листопаді Мугабе був зміщений військовими і поміщений під домашній арешт. 21 листопада він пішов у відставку, щоб уникнути імпічменту, процедура якого розпочалася в парламенті. Умовою угоди з військовими стали гарантії недоторканності, а також довічно гарантовані житло, персональна охорона, пенсія та медичні послуги.