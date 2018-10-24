Вибори у Гессені: коаліція ХДС і Зелених ледь втримала більшість

На виборах до ландтагу у німецькій федеральній землі Гессен, які відбулися у неділю, 28 жовтня, перемогла партія канцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angela Merkel) Християнсько-демократичний союз (ХДС). Утім, позиції ХДС у ландтазі Гессена значно послабились порівняно з його попереднім складом. Згідно з офіційними попередніми результатами волевиявлення, ХДС отримав 27 відсотків голосів та 40 мандатів у парламенті відповідно, хоча на останніх виборах п'ять років тому його результат становив 38,3 відсотка.

Друге місце розділили Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) та Зелені, які набрали по 19,8 відсотка голосів та по 29 мандатів. СДПН з минулих виборів втратила 10,9 відсотка голосів виборців і показала найгірший результат в Гессені за останні 72 роки. Натомість для Зелених ці вибори вони стали набагато успішнішими, ніж попередні - партію підтримали на 8,7 відсотка більше виборців, ніж п'ять років тому.

Провідний кандидат від Зелених, міністр економіки, енергетики і транспорту Гессену Тарек Аль-Вазір (Tarek Al-Wazir) заявив, що задоволений високим рівнем підтримки, яку партія здобула у землі. Дотепер у Гессені керувала чорно-зелена коаліція у складі ХДС та Зелених. Після нинішніх виборів, попри значну втрату позицій ХДС, двом коаліційним політичним силам завдяки значно кращому результату Зелених вдасться зберегти більшість місць в ландтазі, необхідну для формування уряду. ХДС і Зелені на двох отримали 69 зі 137 місць у земельному парламенті.

Крім ХДС, СДПН і Зелених в гессенському ландтазі будуть представлені ще три партії. Праві популісти з "Альтернативи для Німеччини" (АдН) вперше подолали п'ятивідсотковий бар'єр і набрали 13,1 відсотка голосів виборців. Тепер АдН буде представлена у парламентах усіх 16 земель Німеччини.

Вільна демократична партія (ВДП) набрала 7,5 відсотка, а Ліву партію підтримали 6,3 відсотка виборців. Явка виборців впала до 67,3 відсотка з 73,2 відсотка на виборах п'ять років тому. Лідери ХДС та СДПН зустрінуться в понеділок у Берліні, щоб обговорити результати виборів та їхні наслідки.