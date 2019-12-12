Вибори у Великобританії: партія Бориса Джонсона здобувала абсолютну більшість

Консервативна партія прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона здобула перемогу на дострокових парламентських виборах. За даними підрахунку голосів зі 649 округів, оприлюднених у п'ятницю, 13 грудня, "торі" матимуть 364 місця у Палаті громад британського парламенту, тобто абсолютну більшість. Для остаточного підрахунку голосів потрібні дані з усіх 650 виборчих округів.

Лідер консерваторів Джонсон назвав перемогу "потужним мандатом на реалізацію виходу Великобританії зі складу Євросоюзу" (Brexit). Маючи більшість у Палаті громад, Джонсон зможе домогтися схвалення договору про Brexit, узгодженого ним із Брюсселем. Раніше угода про вихід Великобританії зі складу ЄС не дістала підтримки у британському парламенті, тому Brexit довелось відтермінуватидо 31 січня 2020 року.

Між тим лідер Лейбористської партії Джеремі Корбін уже оголосив про намір піти у відставку з поста керівника політсили. Політик виступив з відповідною заявою у ніч на 13 грудня. "Це, очевидно, ніч, яка розчарувала", - поскаржився лідер лейбористів, маючи на увазі перші дані підрахунку голосів. Згідно з попередніми результатами, Лейбористська партія посяде друге місце із 203 мандатами із 650. Корбін зберіг своє місце в парламенті.

Дивитись відео 02:31 Поділитись Хто виграє, а хто програє від Brexit? (28.06.2016) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/1JFCr Хто виграє, а хто програє від Brexit?