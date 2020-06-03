Вибори президента у Польщі призначені на 28 червня

Президентські вибори у Польщі, які раніше не відбулися через пандемію COVID-19, призначені на 28 червня. Про це в середу, 3 червня, повідомила спікерка Сейму - нижньої палати польського парламенту - Ельжбета Вітек.

Відповідно до нових правил, підписаних президентом країни напередодні, виборці зможуть самостійно обрати, голосуватимуть вони особисто чи поштою. Втім, державна виборча комісія за рекомендацією міністерства охорони здоров'я може призначити голосування поштою в окремих регіонах, якщо цього вимагатиме епідеміологічна ситуація. Така норма може бути запроваджена за сім днів до голосування.

Вибори президента у Польщі не відбулися 10 травня через запроваджені карантинні заходи. Уряд офіційно не переносив і не скасовував голосування через правову суперечку щодо процедури перенесення. Балотуватимуться на виборах 28 травня будуть переважно ті ж самі кандидати, які висувались і раніше. Серед них чинний президент країни Анджей Дуда, якого підтримує правляча партія "Право і справедливість".

А от новим кандидатом від опозиційної партії "Громадянська платформа" став мер Варшави Рафал Тшасковський. Для того, щоб офіційно зареєструватися кандидатом, йому треба зібрати 100 тисяч підписів. За словами Вітек, він має для цього час лише до 10 червня. Згідно з проведеними перед запланованими на травень виборами опитуваннями, президент Анджей Дуда впевнено випереджав конкурентів.