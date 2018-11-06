 Вибори президента США: претенденти-демократи за імпічмент Трампа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.11.2019

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Вибори президента США: претенденти-демократи за імпічмент Трампа

Претенденти на номінацію кандидатом у президенти США від Демократичної партії на дебатах виступили за імпічмент Дональда Трампа, а також обговорили "український скандал" і кліматичну кризу.

Претенденти на номінацію кандидата у президенти США Берні Сандерс і Елізабет Уоррен

Претенденти на номінацію кандидата у президенти США Берні Сандерс і Елізабет Уоррен

Претенденти на номінацію кандидатом у президенти США від Демократичної партії в середу, 20 листопада, провели дебати між собою. За інформацією агентства АР, головними темами дебатів стали імпічмент президента США Дональда Трампа та загалом "український скандал", кліматична криза і проблеми у сфері охорони здоров'я країни. При цьому претенденти одностайно підтримали розслідування, що може призвести до імпічменту чинного президента США.

Як зазначає АР, учасники дебатів витратили більше часу на спроби показати, що вони можуть перемогти Трампа, ніж один одного. Під час обговорення скандалу довкола дзвінка Дональд Трампа до українського президента Володимира Зеленського фаворит перегонів за номінацію від Демократичної партії Джо Байден намагався наголосити, наскільки чинний американський президент побоюється його кандидатури. Водночас інший демократ Берні Сандерс зазначив, що на дебатах краще більше говорити про інші питання, ніж про Трампа. "Ми просто не можемо постійно говорити про Дональда Трампа, якщо це продовжуватиметься, він програємо вибори", - наголосив Сандерс.

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Представники Демократичної партії США перемогли на губернаторських виборах у Кентуккі, а також на виборах до законодавчого органу Вірджинії. До цього у цих двох штатах переважали республіканці. (06.11.2019)

Ексмер Нью-Йорка Майкл Блумберг зареєструвався для участі у праймеріз демократів у штаті Алабама. Він вважає, що окрім нього ніхто не здатний перемогти Дональда Трампа. (09.11.2019)

У свою чергу, сенаторка від штату Каліфорнія Камала Гарріс наголосила на важливості афроамериканців та інших меншинних груп виборців. Гарріс вважає, що демократи повинні зібрати "коаліцію Обами", щоб перемогти Трампа. 

Перегони всередині Демократичної партії США за право бути кандидатом від партії на президентських виборах 2020 року вступають у вирішальну стадію, до початку внутрішньопартійних виборів залишилося менше трьох місяців. На позиції Джо Байдена, який вважається головним фаворитом на праймеріз, наступають сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс та сенаторка від штату Массачусетс Елізабет Уоррен. Нещодавно до кампанії ще долучився американський мільярдер та колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг.

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