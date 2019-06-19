 Вибори президента США: демократи на теледебатах різко критикували Трампа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.06.2019

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Новини

Вибори президента США: демократи на теледебатах різко критикували Трампа

Претенденти на право стати кандидатом від демократів на президентських виборах США наступного року провели телевізійні дебати.Вони різко критикували як Дональда Трампа, так і одне одного.

Джо Байден (ліворуч), Берні Сандерс (у центрі) та Камала Гарріс під час теледебатів

Джо Байден (ліворуч), Берні Сандерс (у центрі) та Камала Гарріс під час теледебатів

Претенденти на право стати кандидатом від Демократичної партії США на президентських виборах наступного року провели телевізійні дебати. Через велику кількість учасників телебадати довелося проводити два вечори поспіль - у четвер, 27 червня, відбувся другий раунд. Основна увага на других дебатах була прикута до колишнього віцепрезидента Джо Байдена, сенатора від штату Вермонт Берні Сандерса та до сенаторки від Каліфорнії Камали Гарріс.

Своє бажання позмагатися за право бути номінованим від демократів висловили 25 американських політиків - це найбільша кількість охочих за всю історію. Однак до дебатів допустили лише 20 - по десятеро мали змогу представити свої позиції упродовж двох вечорів. Загалом теледебати 27 червня, за оцінками оглядачів, був значно запеклішим, аніж днем раніше, зазначає агентство dpa. Під час виступів учасники ще різкіше критикували Дональда Трампа. Зокрема Берні Сандерс назвав президента США "патологічним брехуном" і "расистом".

У другому раунді очікувалося зіткнення Сандерса та Байдена як представників лівого та поміркованого крила Демократичної партії. Однак усіх здивувала Камала Гарріс. Вона виступила з різкою критикою Байдена через його позицію щодо інтеграції темношкірих школярів у 1970-их роках та за його коментарі стосовно двох сенаторів, які були прихильниками расової сегрегації. Наразі саме Джо Байден має найвищий рейтинг серед усіх кандидатів-демократів.

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Віктор Медведчук (ліворуч), Юрій Бойко (у центрі), Рінат Ахметов (праворуч)

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