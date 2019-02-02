Вибори президента Сальвадору виграв молодий політик під антикорупційними гаслами

На президентських виборах у Сальвадорі, які відбулися у неділю, 3 лютого, переміг 37-річний Наїб Букеле. За результатами опрацювання майже 90 відсотків бюлетенів, за колишнього мера столиці міста Сан-Сальвадор віддали голоси близько 54 відсотків виборців, повідомила виборча комісія. Його головний конкурент, висуванець від Націоналістичного республіканського альянсу Карлос Каллеха набрав 32 відсотки голосів, інші кандидати значно відстали.

"Цей день є історичним для нашої країни. В цей день Сальвадор зруйнував двопартійну систему", - заявив Букеле, виступаючи перед своїми прихильниками у Сан-Сальвадорі, де він був мером у 2015-2018 роках, передає агенція Reuters. З кінця громадянської війни у 1992 році у Сальвадорі правили лівий "Фронт національного визволення імені Фарабундо Марті" (FMLN) та консервативний Націоналістичний республіканський альянс (ARENA).

Молодий політик був висунутий правою партією "Великий альянс національної єдності" та вів виборчу кампанію під антикорупційними гаслами. Він також обіцяв розвивати інфраструктурні проекти, щоб обмежити еміграцію, та боротися зі злочинністю, від якої потерпає населення.

Букеле набрав понад 50 відсотків голосів, що дозволило йому уникнути другого туру голосування. Інавгурація президента запланована на 1 червня. Наїб Букеле не матиме більшості у парламенті, де його партія володіє лише 11 з 84 мандатів.

Сальвадор, в якому мешкають 6,5 мільйона людей, потерпає від дуже високого рівня злочинності. Близько 67 тисяч осіб належать до банд, які тероризують, грабують та вбивають громадян. Багато мешканців Сальвадору емігрують до інших країн, зокрема, до США.