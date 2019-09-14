Вибори президента Афганістану проходять на тлі нападів ісламістів

В Афганістані в суботу, 28 вересня, проходять вибори президента. За головну посаду в країні змагаються 18 кандидатів. Фаворитами вважають чинного президента Ашрафа Гані та його затятого опонента, прем'єр-міністр Абдуллу Абдуллу, повідомляє агенція AFP.
Очікується, що результати першого туру оприлюднять не раніше 19 жовтня. Якщо жоден з кандидатів не набере понад 50 відсотків голосів, то в листопаді відбудеться другий тур.
Спостерігачі очікують низької явки через загрозу нападів афганського ісламістського руху "Талібан" та повідомляють про можливі фальсифікації. Ексміністр закордонних справ Афганістану Рангін Дадфар Спанта в інтерв'ю німецькій радіостанції Deutschlandfunk також поскаржився на фальсифікації на виборах. За його словами, президент Гані контролює усі державні інституції включно з виборчою комісією.
Посольство США в Кабулі заявило, що "стурбоване численними скаргами на безпеку, брак чесності та обман".
Серія вибухів під час виборів
Для голосування на виборах зареєстровані 9,6 мільйона осіб. До охорони близько п'яти тисяч виборчих дільниць мали залучити до 72 тисячі солдатів. Утім, чимало дільниць, передусім на територіях, які контролює "Талібан", з міркувань безпеки не відкрилися. У виборчій комісії країни заявили, що не мають інформації з 901 дільниці з 4942-ох, повідомляє агентство Reuters.
Під час голосування було скоєно кілька нападів на виборчі дільниці. Внаслідок атак ісламістів у різних населених пунктах країни, за даними агентства dpa, вже загинули троє людей і ще щонайменше 24 отримали поранення.
Президентські вибори перенесли через переговори з "Талібаном"
Президентські вибори в Афганістані повинні були пройти у квітні, але вони були двічі перенесені через переговори між США та талібами щодо мирного врегулювання.
7 вересня президент США Дональд Трамп оголосив про вихід Вашингтона з цих переговорів, а також скасував зустріч з лідерами талібів, які вже прибули до США. Підставою для такого рішення господаря Білого дому став вчинений "Талібаном" теракт у Кабулі, унаслідок якого загинув й один американський військовий.
Нагадаємо, восени 2018 року після місяців суперечок і затримок в Афганістані відбулися парламентські вибори. Вони пройшли на тлі нападів талібів, звинувачень у фальсифікації та технічних проблем з реєстрацією виборців.
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Модерний Афганістан - у минулому
Студентки медицини
Дві студентки медицини з університету Кабула разом зі своєю професоркою (на фото праворуч) розглядають гіпсовий зліпок частини людського тіла. Фотографію було зроблено в 1962 році. Тоді було само собою зрозумілим, що жінки брали участь в громадському житті Афганістану, а також мали доступ до освіти.
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Модерний Афганістан - у минулому
Шик на вулицях столиці
Дві по-західному вдягнені жінки у жовтні 1962 року виходять зі студійної будівлі радіостанції "Радіо Кабул" в афганській столиці. Після того, як у середині 1990-тих років владу у країні захопили фундаменталісти з "Талібану", жінки змушені були закрити волосся хусткою та вдягти бурку.
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Модерний Афганістан - у минулому
Рівні права для всіх
У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.
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Модерний Афганістан - у минулому
Зародження інформатики
Радянська викладачка проводить заняття у Політехнічному інституті в Кабулі - і розповідає афганським студенткам та студентам про тогочасне становище комп’ютерних технологій. Протягом десяти років постійної війни в афганських вишах працювало багато радянських викладачів.
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Модерний Афганістан - у минулому
Студенти поміж собою
Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".
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Модерний Афганістан - у минулому
Школа для всіх
Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.
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Модерний Афганістан - у минулому
Двокласове суспільство - до сьогодні
Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.
Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк
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Знищено терористами: світова культурна спадщина
Мавзолеї Тімбукту в Малі
2012 року в стародавньому місті-оазі Тімбукту, розташованому на півночі Малі, бойовики ісламістського угруповання "Ансар-ад-Дін" знищили мусульманські мавзолеї, яким вже багато сотень років. Свої вчинки вони аргументували тим, що ці місця, де спочивав тлін ісламських вчених, служили поклонінню святим. Так само були зруйновані й мінарети валькованих мечетей, як той, що зображений на фото.
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Знищено терористами: світова культурна спадщина
Мавзолеї Тімбукту в Малі
Ось цей чоловік доглядав поховання в мавзолеях у Тімбукту. На цьому відзнятому 2014 року знімку він молиться на одному з поховань. Та наразі вони мають зовсім інший вигляд, адже…
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Знищено терористами: світова культурна спадщина
Відбудовано за допомогою ООН
…багато мавзолеїв змогли відбудувати за допомогою Об'єднаних Націй. Сане Чірфі (справа на фото) разом з родиною доглядає за мавзолеєм святого Альфа Мойя.
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Знищено терористами: світова культурна спадщина
Пальміра у Сирії
Впродовж 2015 року терористи "Ісламської держави" зруйнували в античній Пальмірі храм Баала, споруджений майже дві тисячі років тому, багато мавзолеїв та тріумфальну арку. Фотограф тримає відзнятий ним же в березні 2014 року знімок храму Баала на тлі руїн споруди. Після витіснення терористів з міста археологи зраділи, адже чимало руїн античного міста постраждали менше, ніж вони побоювалися.
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Знищено терористами: світова культурна спадщина
Церква Святого Юліана в Сирії
Монастир святого Юліана (Еліана) в місті Хомсі вважався одним з найважливіших місць паломництва серед християн-сирійців. Розташований в центральній частині Сирії поблизу міста Ель-Кар'ятейн він був зведений у 5-му столітті.
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Знищено терористами: світова культурна спадщина
Зрівняний терористами з землею
2015 року ІД зрівняла храм із землею. В інтернет екстремісти виклали кадри, на яких було видно, як вони руйнують споруду бульдозерами. Тим часом місто відбили від терористів. Середина однієї із частин споруди вигоріла дощенту. Так само відбудувати належить і цей монастир.
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Знищено терористами: світова культурна спадщина
Стародавня Хатра в Іраку
Ель-Хадр, або Хатра, була столицею першого арабського царства. Завдяки своїм високим, товстелезним та підсиленим баштами мурам вона змогла вистояти під час навали римських військ у 116 та 198 роках нашої ери.
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Знищено терористами: світова культурна спадщина
Розтрощенні тисячолітні статуї
На початку 2015 року ІД зруйнували частину руїн міста. На знімку - один з кадрів відео терористів. Агенція новин AP змогла підтвердили його автентичність. Крім того, ісламісти розтрощили тисячолітні статуї ассирійської доби в музеї північно-іракського міста Мосул та в некрополі стародавньої ассирійської столиці Ніневії. За наявною інформацією, вони зруйнували історичне місто Німруд бульдозерами.
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Знищено терористами: світова культурна спадщина
Баміанська долина в Афганістані
У провінції Баміан були розташовані дві монументальні статуї Будди. Монахи-буддисти висікли їх у скелі 1500 років тому. Тож таким чином ці статуї були свідками доісламського минулого Афганістану. На цьому відзнятому в 1973 році знімку ще можна побачити 53-метрову статую, яка на той час вважалася найбільшою в світі.
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Знищено терористами: світова культурна спадщина
Танки, ракети та динаміт
Радикальний ісламський рух "Талібан" зруйнував обидві статуї 2001 року. До знищення історичних цінностей залучили танки, ракети та динаміт. На руйнування історичних об'єктів пішло кілька тижнів. З 2003 року культурний ландшафт та археологічні знахідки в Баміанській долині є частиною світової культурної спадщини ЮНЕСКО.
Автор: Ута Штайнвер, Валерій Сааков