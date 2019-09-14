Вибори президента Афганістану проходять на тлі нападів ісламістів

В Афганістані в суботу, 28 вересня, проходять вибори президента. За головну посаду в країні змагаються 18 кандидатів. Фаворитами вважають чинного президента Ашрафа Гані та його затятого опонента, прем'єр-міністр Абдуллу Абдуллу, повідомляє агенція AFP.

Очікується, що результати першого туру оприлюднять не раніше 19 жовтня. Якщо жоден з кандидатів не набере понад 50 відсотків голосів, то в листопаді відбудеться другий тур.

Спостерігачі очікують низької явки через загрозу нападів афганського ісламістського руху "Талібан" та повідомляють про можливі фальсифікації. Ексміністр закордонних справ Афганістану Рангін Дадфар Спанта в інтерв'ю німецькій радіостанції Deutschlandfunk також поскаржився на фальсифікації на виборах. За його словами, президент Гані контролює усі державні інституції включно з виборчою комісією.

Посольство США в Кабулі заявило, що "стурбоване численними скаргами на безпеку, брак чесності та обман".

Серія вибухів під час виборів

Для голосування на виборах зареєстровані 9,6 мільйона осіб. До охорони близько п'яти тисяч виборчих дільниць мали залучити до 72 тисячі солдатів. Утім, чимало дільниць, передусім на територіях, які контролює "Талібан", з міркувань безпеки не відкрилися. У виборчій комісії країни заявили, що не мають інформації з 901 дільниці з 4942-ох, повідомляє агентство Reuters.

Під час голосування було скоєно кілька нападів на виборчі дільниці. Внаслідок атак ісламістів у різних населених пунктах країни, за даними агентства dpa, вже загинули троє людей і ще щонайменше 24 отримали поранення.

Президентські вибори перенесли через переговори з "Талібаном"

Президентські вибори в Афганістані повинні були пройти у квітні, але вони були двічі перенесені через переговори між США та талібами щодо мирного врегулювання.

7 вересня президент США Дональд Трамп оголосив про вихід Вашингтона з цих переговорів, а також скасував зустріч з лідерами талібів, які вже прибули до США. Підставою для такого рішення господаря Білого дому став вчинений "Талібаном" теракт у Кабулі, унаслідок якого загинув й один американський військовий.

Нагадаємо, восени 2018 року після місяців суперечок і затримок в Афганістані відбулися парламентські вибори. Вони пройшли на тлі нападів талібів, звинувачень у фальсифікації та технічних проблем з реєстрацією виборців.

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