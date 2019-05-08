Вибори до Європарламенту: Європа на роздоріжжі - уже вкотре

"26 травня на нас чекають доленосні для цього континенту вибори", - заявив Манфред Вебер (Manfred Weber), виступаючи у Європарламенті незадовго до європейських виборів. Вебер є заступником голови фракції християнських демократів. Подібної точки зору дотримується не лише Вебер, який є головним кандидатом від консервативних сил. Про "доленосність виборів" до Європарламенту говорять представники всіх політичних таборів. На думку християнського демократа, який боротиметься за посаду голови Єврокомісії, наприкінці травня йтиметься про боротьбу між проєвропейськими силами та націоналістами. "Та Європа, в котрій ми зараз живемо, є хороша Європа. Ми не дозволимо націоналістам, що ми їх сьогодні маємо, зруйнувати її", - наголосив Вебер. Ще ніколи в країнах, котрі входять до складу ЄС, не було такої кількості правих популістів та євроскептиків, як перед цими виборами. Згідно з опитуваннями, вони можуть здобути близько 20 відсотків мандатів.

Європа Орбана чи Макрона?

Як на Віктора Орбана, нині йдеться про змагання між неліберальною демократією, представником якої він є, та демократією ліберальною. Ліберальні демократи, як стверджує націонал-консервативний прем'єр-міністр Угорщини, хочуть "замінити" населення Європи й за допомогою мігрантів "ісламізувати" континент. Підтримку Орбан знайшов з боку німецьких, данських та італійських правих популістів. "Ми повинні зрозуміти, що Європа опинилась на історичному роздоріжжі", - заявив Орбан під час своєї промови з нагоди угорського національного свята. На його думку, той, хто вітає нелегальну міграцію та нелегальних біженців, "формує націю змішаних рас. У таких країнах зникають історичні традиції, і постає новий світовий порядок".

Орбан: Ліберальні демократи хочуть "замінити" населення Європи й за допомогою мігрантів "ісламізувати" континент

Втіленням ворожого образу для правих популістів на кшталт Віктора Орбана, італійського міністра внутрішніх справ Маттео Сальвіні чи голови Австрійської партії свободи Гайнца-Крістіана Штрахе (Heinz-Christian Strache) є президент Франції Еммануель Макрон. Він оголосив війну "нелегальній демократії", вимагає "відродження" Європи, солідарності та доброзичливого ставлення до інших. Також для Еммануеля Макрона, який пропонує провести в Європі великі реформи, нинішні вибори до Європарламенту є доленосними. "Найважливіше протистояння під час цих виборів - це суперництво між тими, хто вірить у Європу, й тими, хто в неї не вірить", - заявив французький президент у Парижі на одному із заходів, організованих його партією "Республіка на марші".

Не лише міграція

Робочі місця, міграція, захист клімату, торговельна політика, посилення ролі Європи в світі - це ті теми, якими ЄС має опікуватися протягом наступних років, вважають представники традиційних проєвропейських партій. Головні кандидати, які очолили передвиборну кампанію цих партій, - німець Манферд Вебер (християнські демократи) та нідерландець Франс Тіммерманс (соціалісти) - фактично не відрізняються один від одного у ставленні до цих питань. Обидва виступають, наприклад, за оновлення партнерства з країнами Африки і мають намір більше уваги зосередити на інвестиціях в економіку країн, звідки походять біженці.

Макрон: "Протистояння між тими, хто вірить у Європу, й тими, хто в неї не вірить"

Натомість праві популісти бачать лише одну тему: відгородитися, закритися й тримати мігрантів, за можливості, за межами кордонів. Подібна думка пролунала, зокрема, від угорського міністра закордонних справ Петера Сіярто: "Найголовніша наша мета - антиміграційна більшість. І Угорщина зробить у це свій внесок".

Праві популісти обіцяють своїм виборцям зовсім інший ЄС, в якому національним державам повернуть нібито втрачені ними права, а центральні європейські органи в Брюсселі позбавлять влади. Франс Тіммерманс, який очолив передвиборну кампанію соціалістів і нині є віце-головою Європейської Комісії, вважає такі обіцянки й вимоги абсурдом. "Ми не дозволимо, аби в Європі здобули владу екстремісти. Це доленосні вибори. Це ваші вибори. Ви вирішуєте, якою ми матимемо Європу впродовж наступних п'яти років", - сказав Тіммерманс під час телевізійних дебатів на німецькому телебаченні.

ЄС має міцний імунітет

Новий розклад сил у майбутньому Європарламенті змусить християнських демократів, соціал-демократів, лібералів та Зелених співпрацювати у великій коаліції, прогнозує експерт з європейських питань Яніс Еммануілідіс з аналітичного центру European Policy Centre у Брюсселі. Але не слід очікувати, що після виборів ЄС вирушить абсолютно новим курсом, вважає Еммануілідіс: "Ми не побачимо ворожого поглинання Євросоюзу. На цей розвиток потрібно дивитись критично, але не можна й переоцінювати його та бути занадто песимістичним. У минулому ЄС вже продемонстрував міцний імунітет. І в майбутньому буде так само".

Відносини із США Дональда Трампа - один з нових викликів для Європи

Європейський Союз уже подолав боргову та міграційну кризи, і тепер, вважає Еммануілідіс, важливо, щоб новий Європарламент зосередився на підготовці до нових викликів в економіці, відносинах із США, Росією або Китаєм. Також тут доведеться ухвалити визначальні рішення, каже експерт. "Кризи будуть і в майбутньому. Сьогодні не можна сказати, постануть ці кризи зі старих проблем чи нам доведеться мати справу з новими викликами. Але ми повинні готуватися належним чином уже сьогодні, аби витримати шторм", - зауважив брюссельський експерт з європейських питань Еммануілідіс.

Після виборів ЄС має зосередитись на економічному розвитку та на тому, аби рівень життя багатшої півночі та біднішого півдня вирівнявся. Такі завдання для Європарламенту вбачає Карел Ланноо з брюссельського "Центру дослідження європейської політики". Тільки так вдасться вирішити проблему правого популізму, який традиційно є сильнішим у бідніших країнах. Ланноо є прихильником глибшої євроінтеграції. "Найважливішим є посилення в Європі внутрішнього ринку, що дасть нам змогу активніше діяти й за межами ЄС. Всередині Євросоюзу ми повинні замислитись над енергетичною політикою, розвитком цифрової економіки та наданні жителям ЄС ще більших свобод. Зовнішні умови: відтоді, як президентом США є Трамп, вільна торгівля перебуває під загрозою. Стало імовірним запровадження ще більших мит".

Європейська демократія в дії

Доленосне питання, роздоріжжя, останній шанс. Передвиборну кампанію перед голосуванням, яке має відбутись з 23 до 26 травня, часто супроводжує окреслення доволі драматичної перспективи. Безперечно, ці вибори є важливими, але речниця Європейської Комісії Маргарітіс Схінас радить не перебільшувати. "Я вже не перший рік у європейській політиці. І не можу згадати жодних виборів, коли б не казали, що Європа перебуває на роздоріжжі. Ми постійно в такій ситуації, і добре, що це так, - зауважила нещодавно Схінас в інтерв'ю телеканалу Euronews. - Ми не повинні занадто драматизувати європейські вибори. Це момент європейської демократії в дії, і ним варто якоюсь мірою також насолоджуватися".