Вибори до Європарламенту: У Франції лідирують правопопулісти з партії Ле Пен (екзит-пол)

У неділю, 26 травня, у 21 країні ЄС вібуваються вибри до Європарламенту. Зокрема у Німеччині, в Австрії, Бельгії, Болгарії, Данії, Іспанії, Італії, Естонії, Фінляндії, Греції, Литві, Люксембурзі, Польщі, Португалії, Румунії, Словенії, Угорщині, Франції, Хорватії, Швеції, та на Кіпрі. Останніми зачиняться виборчі дільниці в Італії - о 23:00. За минулі три дні вибори вже відбулись у Великобританії, Нідерландах, Ірландії, Чехії, Латвії, на Мальті та у Словаччині. Вибори у Євросоюзі почались 23 травня.

Події подаються за київським часом

+++21:35+++ Оприлюднено перші попередні прогнози результатів виборів до Європарламенту на основі даних екзит-полів з різних країн, в яких вже завершилося голосування, а також перших неофіційних даних підрахунків голосів. Вони свідчать про істотні електоральні втрати більшості традиційних партій. Згідно з ними, консервативна Європейська народна партія (ЄНП) здобуде в Європарламенті 173 місць, що на 44 місця менше за дотеперішній їхній склад. Соціалісти отримають 148 мандатів - на 38 місць менше за результати 2014 року. Консерватори матимуть 62 місця, що на 14 мандатів менше за попереднє скликання. Натомість зелені, за прогнозами, отримують значні електоральні здобутки - 68 місць, що на 16 мандатів більше за підсумки голосування 2014 року. Також лібералам прогнозують 79 мандатів, що на 11 місць перевищує показник 2014 року. Як зазначає агенція новин dpa, на тлі таких попередніх прогнозованих результатів виборів, християнські демократи та соціал-демократи після значних втрат уперше не зможуть сформувати самотужки більшість у Європарламенті.

+++21:01+++ За даними екзит-полів, у Франції правопопулістська партія "Національне зібрання" Марін Ле Пен здобула більшу підтримку виборців, ніж партія чинного президента Емануеля Макрона. Праві популісти набирають від 23 до 24,2 відсотка голосів. Натомість партія Макрона "Республіка на марші" набирає від 21,9 до 22,5 відсотка підтримки.

Партія Марін Ле Пен, за прогнозами, одержує кращий результат, ніж партія чинного президента

+++21:00+++ Загальна явка виборців на виборах до Європарламенту у 27 країнах ЄС, окрім Великобританії, становила близько 51 відсотка. Це суттєво більше, ніж 42,6 відсотки - показник виборів 2014 року. Такі дані повідомили в самому Європарламенті, цитує Reuters.

+++19:51+++ Лідерка консервативного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) запевнила, що цього разу ХДС досягла своїх цілей на цьогорічних виборах до Європарламенту. За її словами, на цих виборах ХДС стала беззаперечно найсильнішою партією в Німеччині. Крім того, Аннеґрет Крамп-Карренбауер відзначила підтримку Манфреда Вебера (Manfred Weber), котрий як провідний кандидат від консервативної Європейської народної партії (ЄНП) претендуватиме на посаду голови Європейської Комісії. "Він - наша людина для посади голови Європейської Комісії", - сказала очільниця християнських демократів, цитує агенція новин Reuters. Якщо консерватори з ЄНП зможуть сформувати найсильнішу фракцію в Європарламенті, тоді вони матимуть обґрунтоване право висувати Вебера на цей пост, додала Крамп-Карренбауер. Головування Вебера в Європейській Комісії "в інтересах Німеччини", зазначила лідерка ХДС.

Андреа Налес

+++19:44+++ Перші попередні неофіційні підсумки виборів до Європарламенту у Німеччині вже прокоментували в СДПН. Лідерка соціал-демократів Андреа Налес (Andrea Nahles) назвала такі показники підтримки виборців "вкрай невтішними" для СДПН. "Вони (результати виборів. - Ред.) свідчать, що нам потрібно ще багато чого зробити", - сказала Налес, цитує Reuters. За її словами, цього року СДПН вперше отримує гірший результат на виборах, що відбувалися на всій території Німеччини, ніж Зелені, посівши третє місце.

+++19:19+++ Інтерес до виборів до Європарламенту у Німеччині зріс. За даними ARD, явка виборців становила цього разу 59 відсотків. Для порівняння: 2014 року у голосуванні взяли участь лише 48,1 відсотка виборців.

+++19:10+++ Перші попередні неофіційні підрахунки, які оприлюднили невдовзі після екзит-полів, та які постійно корегуються, не продемонстрували суттєвих розбіжностей порівняно з даними екзит-полів.

+++ 19:00+++ У Німеччині зачинилися виборчі дільниці. Ця країна має найбільшу кількість представників у Європарламенті - 96 місць. Оприлюднено перші прогнози, згідно з якими лідирує консервативний блок ХДС/ХСС з результатом 28 відсотків. Партія "Союз 90/Зелені" мають 22 відсотки. Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), за даними екзит-полу від інституту Infratest Dimap, здобуває 15,5 відсотка, правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" - 10,5 відсотка. Вільна демократична партія - 5,5 відсотка. Ліва партія - 5,5 відсотка.

Представники Зелених радісно зустріли результати екзит-полів

+++ 18:00+++ В Австрії закрилися виборчі дільниці. Згідно з оприлюдненими екзит-полами, на голосуванні лідирує консервативна Австрійська народна партія (АНП). Ця політична сила здобуває 34,5 відсотка, що на 7,5 відсотка більше за результат 2014 року. На другому місці Соціал-демократична партія Австрії з результатом 23,5 відсотка. Праві популісти з Австрійської партії свободи (АПС) набирають, згідно з прогнозами, 17,5 відсотка, що на 2,2 відсотка гірше за результати п'ятирічної давності. Зелені отримують за даними соціологів, 13,5 відсотка. Це дещо менше за їхній історичний рекорд 2014 року, коли вони мали 14,5 відсотка. Партія "Нова Австрія - Ліберальний форум" (NEOS) посідає 8 відсотків. Дані спираються на результати екзит-полів 5000 опитаних учасників голосування.

В Австрійській народній партії святкують результати екзит-полів

Нещодавно Австрія пережила урядову кризу. Це сталося після того, як до журналістів німецьких видань Der Spiegel та Süddeutsche Zeitung потрапив відеозапис прихованої камери, зроблений під час розмови вже колишнього віце-канцлера Австрії і лідера АПС Гайнца-Крістіана Штрахе (Heinz-Christian Strache), екс-глави парламентської фракції АПС Йоганна Ґуденуса (Johann Gudenus), а також невідомої жінки на віллі на іспанському острові Ібіца в липні 2017 року. Через скандал Штрахе подав у відставку, а канцлер Себастіан Курц (Sebastian Kurz) оголосив про розпад коаліції між АНП та АПС і виступив за проведення дострокових виборів.