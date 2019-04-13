Вибори до Європарламенту: правоцентристи можуть залишитися найбільшою групою

Результати загальноєвропейського опитування, проведеного незадовго до виборів 23-26 травня, засвідчують, що правоцентристи і надалі залишатимуться найбільшою групою у наступному Європейському парламенті , попри деяку втрату кількості місць. Водночас, якщо у виборах в Європі візьмуть участь також британці, тоді зміцнять свої позиції євроскептики. Опитування, проведене в квітні на замовлення Європейського парламенту, врахувало й британських виборців, адже дедлайн для Brexit продовжено до 31 жовтня 2019 року. Таким чином Великобританії доведеться взяти участь у виборах до Європарламенту. Квітневе опитування передбачає, що Європейський парламент матиме 751 місце, хоча у випадку виходу Великобританії з ЄС передбачалося його зменшення до 705 місць.

Згідно з опитуванням, найбільшою групою в Європарламенті залишиться правоцентристська Європейська народна партія (ЄНП), до складу якої входять і німецькі консерватори з Християнсько-демокртичного та Християнсько-соціального союзів. Вона може розраховувати на 180 мандатів, оскільки їй прогнозують 24 відсотки голосів.

Будівля Європейського парламенту у Стразбурзі

Лівоцентристський "Прогресивний альянс соціалістів і демократів" (С&Д) швидше за все залишиться другою за величиною групою Європарламенту зі 149 мандатами. Для С&Д прогнозують близько 20 відсотків.

Євроскептична група "Європа за свободу та демократію", яка зараз включає британську Партію незалежності Сполученого Королівства, може отримати шість відсотків. Таким чином за нею будуть закріплені 45 місць.

Інша євроскептична група "Європа націй і свобод", куди входить італійська ультраправа Ліга Півночі та французький Національний фронт, збільшать свої показники до 8,3 відсотка. Таким чином ця група зможе розраховувати на 62 місця.

За кандидатів, які сформують групу "Європейські консерватори та реформісти", до складу котрої входить і правляча в Польщі партія "Право та Справедливість", готові проголосувати 8,8 відсотка виборців.

Група "Альянс лібералів та демократів за Європу" має шанс дещо покращити свої позиції й отримати 10,1 відсотка голосів.

Група "Європейські об'єднані Ліві/Ліво-Зелені Півночі" можуть отримати 6,1 відсотка. Таким чином їхні позиції дещо послабляться.

Групі "Зелені-Європейський вільний альянс" прогнозують 7,6 відсотка.

Як голосуватиме Німеччина

Німецькі християнські демократи, згідно з прогнозами, отримають у Німеччині 31 відсоток голосів, що зробить їх найбільшою представленою в Європейському парламенті політичною партією. Якщо цей прогноз здійсниться, тоді німецькі християнські демократи можуть розраховувати на 30 місць. Підтримка німецьких Зелених зростала впродовж минулого року, і, як очікується, Зелені зміцнять свої позиції і на європейських виборах. Для них прогнозують 18 відсотків. За ними йдуть німецькі соціалдемократи (17,3 відсотка), праві популісти з Альтернативи для Німеччини (10,8 відсотка), ліберали (7,3 відсотка), представники Лівої партії (6,8 відсотка).

Обирання президента Єврокомісії

Від результатів виборів до Європарламенту залежить і питання, хто замінить люксембуржця Жана-Клода Юнкера на посаді президента Єврокомісії. 2014 року країни ЄС домовились, що очолювати Єврокомісію повинен головний кандидат тієї групи, яка матиме найбільше місць у Європарламенті. Нині головним кандидатом на цей пост є німець Манфред Вебер з баварського Християнсько-соціального союзу. Його головним конкурентом вважається соціалдемократ з Нідерландів Франс Тіммерманс.

Оприлюднені на замовлення Європарламенту прогнози базуються на даних національних дослідницьких інститутів країн-членів ЄС, зібраних компанією Kantar Public, яка спеціалізується на соціологічних опитуваннях та дослідженнях ринків. До аналізу були включені національні опитування, опубліковані до 15 квітня.