 Вибори до Європарламенту: кого обрали різні країни ЄС (фотогалерея) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 27.05.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Політика й суспільство

Вибори до Європарламенту: кого обрали різні країни ЄС (фотогалерея)

Цьогорічні вибори до Європарламенту стали знаковими. Багато традиційних партій зазнали значних електоральних втрат. Утім, прориву популістів не відбулося. Як проголосували окремі країни ЄС - у фотодобірці DW.

  • Маттео Сальвіні

    Вибори до Європарламенту: як проголосували різні країни ЄС

    Італія: праві популісти зміцнюють свої позиції

    Правопопулістська "Ліга півночі" міністра внутрішніх справ Маттео Сальвіні перемогла в Італії, здобувши 34,3 відсотка. Це на 17 відсотків перевищує результат парламентських виборів 2018 року і взагалі найвищий результат за всю історію партії. Опозиційні соціал-демократи отримали 22,7 відсотка. Коаліційний партнер Ліги - "Рух п'яти зірок" - здобув майже 17 відсотків.

  • Зелені

    Вибори до Європарламенту: як проголосували різні країни ЄС

    Німеччина: прорив Зелених

    Найбільше голосів на виборах до Європарламенту в Німеччині отримав консервативний блок ХДС/ХСС із 28 відсотками - це на сім відсотків менше, ніж у 2014 році. Зелені зуміли отримати 20,7 відсотка, обійшовши соціал-демократів. Результат СДПН погіршився на 11 відсотків - до 15,6 відсотка. Правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" здобула 10,6 відсотка - менше, ніж на виборах до Бундестагу-2017.

  • Марін Ле Пен

    Вибори до Європарламенту: як проголосували різні країни ЄС

    Франція: праві популісти Ле Пен перемогли партію Макрона

    Правопопулістська партія "Національне зібрання" Марін Ле Пен здобула 23,3 відсотка, що дещо менше, ніж на виборах 2014 року. За нею йде "Республіка на марші" президента Еммануеля Макрона з 22,4 відсотка. На третьому місці - Зелені з 13,5 відсотками. До ЄП змогли пройти також "Республіканці", "Нескорена Франція" й соціалісти. Тож більшість мандатів від Франції матимуть проєвропейські сили.

  • Найджел Фарадж

    Вибори до Європарламенту: як проголосували різні країни ЄС

    Великобританія: переконлива перемога євроскептиків

    У Великобританії перемогла новостворена Brexit Party Найджела Фараджа, набравши майже 32 відсотка. Другими йдуть проєвропейські Ліберальні демократи з близько 20 відсотками. За ними - опозиційні до нинішнього уряду лейбористи з 14 відсотками. Далі - Зелені з 12 відсотками. Консервативна партія набрала дев'ять відсотків, посівши п'яте місце. Таким чином консерватори отримають лише три місця в ЄП.

  • Себастіан Курц

    Вибори до Європарламенту: як проголосували різні країни ЄС

    Австрія: попереду партія канцлера Курца

    В Австрії лідирує консервативна Австрійська народна партія канцлера Себастіана Курца (Sebastian Kurz), що здобуває 34,5 відсотка. На другому місці Соціал-демократична партія Австрії з результатом у 23,5 відсотка. Праві популісти з Австрійської партії свободи набрали майже 18 відсотків. За ними йдуть Зелені та "Нова Австрія - Ліберальний форум" з 14 й 8,7 відсотка відповідно.

  • Ярослав Качинський

    Вибори до Європарламенту: як проголосували різні країни ЄС

    Польща: партія Качинського - беззаперечний лідер

    У Польщі перемогу здобула націонал-консервативна правляча партія "Право і справедливість", отримавши 45,56 відсотка голосів. Опозиційний альянс "Європейська коаліція" набрав 38,3 відсотка підтримки. На третьому місці - нещодавно створена ліволіберальна партія "Весна", що набирає 6,04 відсотка. Цього разу в Польщі зафіксовано рекордну явку для європейських виборів - 45,61 відсотка.

  • Педро Санчес

    Вибори до Європарламенту: як проголосували різні країни ЄС

    Іспанія: попереду соціалісти

    Переможцем цьогорічних виборів до ЄП в Іспанії стала Іспанська соціалістична робітнича партія чинного прем'єр-міністра Педро Санчеса. Соціалісти здобувають 32,8 відсотка та матимуть 20 мандатів, це робить їх найсильнішою соціалістичною партією в Європарламенті. Консерватори з Народної партії, що до 2018 року була правлячою, здобули 20,1 відсотка, що менше ніж 2014 року.

  • Франс Тіммерманс

    Вибори до Європарламенту: як проголосували різні країни ЄС

    Нідерланди: впевнена перемога проєвропейських сил

    Найбільше голосів у Нідерландах здобула соціал-демократична Партія праці на чолі з Франсом Тіммермансом - 19 відсотків. За нею йде так само проєвропейська ліберальна "Народна партія за свободу і демократію" прем'єр-міністра Марка Рютте. Загалом за проєвропейські центристські сили в Нідерландах проголосувало понад дві третини виборців. Праві популісти Герта Вілдерса не потраплять до Європарламенту.

  • Віктор Орбан

    Вибори до Європарламенту: як проголосували різні країни ЄС

    Угорщина: абсолютна більшість - за партію Орбана

    Правляча націонал-консервативна партія "Фідес" прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана отримала понад 52 відсотка голосів. Далеко позаду опинилася опозиційна Демократична коаліція з 16,2 відсотка голосів. Далі йде ліберальний рух "Моментум" з 9,7 відсотка. Угорська соціалістична партія отримує 6,6 відсотка голосів, а націоналістична праворадикальна сила "Йоббік" здобула 6,4 відсотка.

  • Алексіс Ципрас

    Вибори до Європарламенту: як проголосували різні країни ЄС

    Греція: Алексіс Ципрас хоче дострокових виборів

    У Греції правляча партія СИРІЗА здобула 23,7 відсотка голосів. Натомість опозиційна консервативна партія "Нова демократія" одержує 33,3 відсотка підтримки. Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас назвав ці результати "голосуванням щодо довіри" й оголосив, що прохатиме президента країни призначити дострокові парламентські вибори. Чергові вибори до парламенту Греції заплановані на жовтень.

    Автор: Чейс Вінтер, Валерій Сааков


  • Маттео Сальвіні

    Вибори до Європарламенту: як проголосували різні країни ЄС

    Італія: праві популісти зміцнюють свої позиції

    Правопопулістська "Ліга півночі" міністра внутрішніх справ Маттео Сальвіні перемогла в Італії, здобувши 34,3 відсотка. Це на 17 відсотків перевищує результат парламентських виборів 2018 року і взагалі найвищий результат за всю історію партії. Опозиційні соціал-демократи отримали 22,7 відсотка. Коаліційний партнер Ліги - "Рух п'яти зірок" - здобув майже 17 відсотків.

  • Зелені

    Вибори до Європарламенту: як проголосували різні країни ЄС

    Німеччина: прорив Зелених

    Найбільше голосів на виборах до Європарламенту в Німеччині отримав консервативний блок ХДС/ХСС із 28 відсотками - це на сім відсотків менше, ніж у 2014 році. Зелені зуміли отримати 20,7 відсотка, обійшовши соціал-демократів. Результат СДПН погіршився на 11 відсотків - до 15,6 відсотка. Правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" здобула 10,6 відсотка - менше, ніж на виборах до Бундестагу-2017.

  • Марін Ле Пен

    Вибори до Європарламенту: як проголосували різні країни ЄС

    Франція: праві популісти Ле Пен перемогли партію Макрона

    Правопопулістська партія "Національне зібрання" Марін Ле Пен здобула 23,3 відсотка, що дещо менше, ніж на виборах 2014 року. За нею йде "Республіка на марші" президента Еммануеля Макрона з 22,4 відсотка. На третьому місці - Зелені з 13,5 відсотками. До ЄП змогли пройти також "Республіканці", "Нескорена Франція" й соціалісти. Тож більшість мандатів від Франції матимуть проєвропейські сили.

  • Найджел Фарадж

    Вибори до Європарламенту: як проголосували різні країни ЄС

    Великобританія: переконлива перемога євроскептиків

    У Великобританії перемогла новостворена Brexit Party Найджела Фараджа, набравши майже 32 відсотка. Другими йдуть проєвропейські Ліберальні демократи з близько 20 відсотками. За ними - опозиційні до нинішнього уряду лейбористи з 14 відсотками. Далі - Зелені з 12 відсотками. Консервативна партія набрала дев'ять відсотків, посівши п'яте місце. Таким чином консерватори отримають лише три місця в ЄП.

  • Себастіан Курц

    Вибори до Європарламенту: як проголосували різні країни ЄС

    Австрія: попереду партія канцлера Курца

    В Австрії лідирує консервативна Австрійська народна партія канцлера Себастіана Курца (Sebastian Kurz), що здобуває 34,5 відсотка. На другому місці Соціал-демократична партія Австрії з результатом у 23,5 відсотка. Праві популісти з Австрійської партії свободи набрали майже 18 відсотків. За ними йдуть Зелені та "Нова Австрія - Ліберальний форум" з 14 й 8,7 відсотка відповідно.

  • Ярослав Качинський

    Вибори до Європарламенту: як проголосували різні країни ЄС

    Польща: партія Качинського - беззаперечний лідер

    У Польщі перемогу здобула націонал-консервативна правляча партія "Право і справедливість", отримавши 45,56 відсотка голосів. Опозиційний альянс "Європейська коаліція" набрав 38,3 відсотка підтримки. На третьому місці - нещодавно створена ліволіберальна партія "Весна", що набирає 6,04 відсотка. Цього разу в Польщі зафіксовано рекордну явку для європейських виборів - 45,61 відсотка.

  • Педро Санчес

    Вибори до Європарламенту: як проголосували різні країни ЄС

    Іспанія: попереду соціалісти

    Переможцем цьогорічних виборів до ЄП в Іспанії стала Іспанська соціалістична робітнича партія чинного прем'єр-міністра Педро Санчеса. Соціалісти здобувають 32,8 відсотка та матимуть 20 мандатів, це робить їх найсильнішою соціалістичною партією в Європарламенті. Консерватори з Народної партії, що до 2018 року була правлячою, здобули 20,1 відсотка, що менше ніж 2014 року.

  • Франс Тіммерманс

    Вибори до Європарламенту: як проголосували різні країни ЄС

    Нідерланди: впевнена перемога проєвропейських сил

    Найбільше голосів у Нідерландах здобула соціал-демократична Партія праці на чолі з Франсом Тіммермансом - 19 відсотків. За нею йде так само проєвропейська ліберальна "Народна партія за свободу і демократію" прем'єр-міністра Марка Рютте. Загалом за проєвропейські центристські сили в Нідерландах проголосувало понад дві третини виборців. Праві популісти Герта Вілдерса не потраплять до Європарламенту.

  • Віктор Орбан

    Вибори до Європарламенту: як проголосували різні країни ЄС

    Угорщина: абсолютна більшість - за партію Орбана

    Правляча націонал-консервативна партія "Фідес" прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана отримала понад 52 відсотка голосів. Далеко позаду опинилася опозиційна Демократична коаліція з 16,2 відсотка голосів. Далі йде ліберальний рух "Моментум" з 9,7 відсотка. Угорська соціалістична партія отримує 6,6 відсотка голосів, а націоналістична праворадикальна сила "Йоббік" здобула 6,4 відсотка.

  • Алексіс Ципрас

    Вибори до Європарламенту: як проголосували різні країни ЄС

    Греція: Алексіс Ципрас хоче дострокових виборів

    У Греції правляча партія СИРІЗА здобула 23,7 відсотка голосів. Натомість опозиційна консервативна партія "Нова демократія" одержує 33,3 відсотка підтримки. Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас назвав ці результати "голосуванням щодо довіри" й оголосив, що прохатиме президента країни призначити дострокові парламентські вибори. Чергові вибори до парламенту Греції заплановані на жовтень.

    Автор: Чейс Вінтер, Валерій Сааков


Дивіться також: 

Дивитись відео 01:35

Вибори до Європарламенту: головні наслідки для України

Дивитись відео 01:50

Як виловлюють контрабанду на українсько-польському кордоні

DW.COM

Вибори до Європарламенту: як проголосували різні країни ЄС

Цьогорічні вибори до Європарламенту стали знаковими. Багато традиційних партій зазнали значних електоральних втрат. Утім, прориву популістів не відбулося. Як проголосували окремі країни ЄС - у фотодобірці DW. (27.05.2019)  

Аудіо й відео до теми

Вибори до Європарламенту: головні наслідки для України  

Як виловлюють контрабанду на українсько-польському кордоні  

Також за темою

Вибори до Європарламенту: головні наслідки для України (27.05.2019) 27.05.2019

Вибори до Європарламенту важливі для України, якій потрібна і політична, і фінансова підтримка ЄС. DW з’ясувала, що принесуть українцям результати європейського голосування.

Straßburg EU Parlament Plenarsaal

Вибори до Європарламенту: як проголосували різні країни ЄС 27.05.2019

Цьогорічні вибори до Європарламенту стали знаковими. Багато традиційних партій зазнали значних електоральних втрат. Утім, прориву популістів не відбулося. Як проголосували окремі країни ЄС - у фотодобірці DW.

Belgien Brüssel Europaparlament Wahlergebnisse

Вибори до Європарламенту: У Великобританії лідирує партія Фараджа 26.05.2019

Цього дня громадяни 21 країни-члена Євросоюзу обирають майбутній склад Європарламенту. В семи країнах вибори провели протягом трьох попередніх днів. DW вела трансляцію подій (час київський).

Реклама

Докладно

Гітанас Науседа

Гітанас Науседа - фінансист і переконаний сім'янин

Новий президент Литви не належить до жодної партії та обіцяє створити в країні соціально орієнтовану економіку.  

Оголошення дефолту в Україні призведе до серйозних наслідків, від яких постраждають передусім звичайні українці, заявив Володимир Гройсман

Гройсман: Від дефолту постраждали б звичайні українці

Навіть розмови про дефолт не додають стабільності, зазначив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  