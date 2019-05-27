Вибори до Європарламенту: кого обрали різні країни ЄС (фотогалерея)

Вибори до Європарламенту: як проголосували різні країни ЄС

Німеччина: прорив Зелених

Найбільше голосів на виборах до Європарламенту в Німеччині отримав консервативний блок ХДС/ХСС із 28 відсотками - це на сім відсотків менше, ніж у 2014 році. Зелені зуміли отримати 20,7 відсотка, обійшовши соціал-демократів. Результат СДПН погіршився на 11 відсотків - до 15,6 відсотка. Правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" здобула 10,6 відсотка - менше, ніж на виборах до Бундестагу-2017.