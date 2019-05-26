Вибори до Європарламенту в Німеччині: поразка соціал-демократів і тріумф Зелених

Для найстаріших та найбільших у ФРН партій - Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) та Християнсько-демократичного союзу (ХДС) вибори до Європарламенту обернулися поразкою. До того ж як кожної партії окремо, так і всієї правлячої великої коаліції.

Обидві партії під час нинішніх виборів до Європарламенту, що відбулися 26 травня у всіх федеральних землях ФРН, отримали найгірші у своїй історії результати. У порівнянні з виборами 2014 року в сумі вони втратили близько 20 процентних пунктів. Але, незважаючи на втрати, християнським демократам все ж вдалося посісти перше місце за числом голосів виборців, набравши понад 28 відсотків.

Зелені - очевидніпереможці

Однак очевидним переможцем на нинішніх виборах до Європарламенту в Німеччині стала партія "Союз-90/ Зелені". У порівнянні з останніми виборами, які відбулися п'ять років тому, вона покращила свій результат удвічі, набравши, за попередніми офіційними результатами голосування, більше 20 відсотків голосів.

Ще ніколи Зеленим не вдавалося отримати на виборах таку підтримку виборців на федеральному рівні й посісти друге місце. Їхня основна кандидатка Ска Келлер (Ska Keller) заявила про "сенсаційні результати" і "сигнали щодо більш активного захисту клімату". Зелені показали, що ініціативи щодо захисту клімату, зокрема, демонстрації Fridays for Future, у яких брали участь школярі, і вимоги вжити радикальних заходів для боротьби з глобальним потеплінням цілком відповідають духові часу.

Зелені радіють перемозі

Ще перед виборами до Європарламенту соцопитування показували, що Зелені виступають з найважливішою для німців передвиборчою темою - захист клімату. Крім того, партія дала зрозуміти, що готова до переговорів про створення коаліції - як із консерваторами, так і з лібералами або соціал-демократами. Якщо справа дійде до дострокових виборів до Бундестагу, Зелені матимуть від цього найбільшу політичну вигоду. Цілком імовірно, що вони стануть у парламенті ФРН другою за розмірами фракцією. Зараз вони - найменша партія, представлена ​​в Бундестазі.

Поразка СДПН: що далі?

А ось для найстарішої в Німеччині демократичної партії СДПН ці вибори стали абсолютною катастрофою, гіркою поразкою. Уперше після закінчення Другої світової війни соціал-демократи опинились на третьому місці за підсумками загальнореспубліканського голосування, набравши, за попередніми даними, трохи більше 15 відсотків голосів. "Результати занадто розчаровують", - заявила лідерка СДПН Андреа Налес (Andrea Nahles).

Поразці на виборах партії, яку вона очолює понад рік, Налес не вдалося запобігти. Багато хто в СДПН навіть вважає, що саме вона прискорила цей процес. Погіршує ситуацію і провал соціал-демократів на виборах 26 травня до ландтагу Бремена - федеральної землі, яка була оплотом СДПН на півночі країни. Соціал-демократи перебували при владі у Бремені 73 роки, тепер християнським демократам з блоку ХДС/ХСС уперше вдалося їх обійти.

Очільниця СДПН Андреа Налес

СДПН переживає серйозну кризу. Після гіркої поразки на виборах виникає питання: чи залишиться Андреа Налес на посаді голови партії і лідерки фракції соціал-демократів у парламенті ФРН? Адже вона повністю несе відповідальність за нинішні результати виборів. Однак, схоже, Налес не має наміру здаватися. І на те є багато причин.

По-перше, їй таки вдалося добитися певного спокою всередині партії, яку роздирають внутрішні конфлікти, а по-друге, у неї немає наступників. Крім того, восени цього року у трьох федеральних землях - Саксонії, Тюрингії та Бранденбурзі - відбудуться вибори в земельні парламенти. Міняти лідера партії перед виборами було б занадто ризиковано. Кілька днів тому курсували чутки про те, що однопартійці хочуть змістити Налес. Усередині СДПН число незадоволених нею зростає. У будь-якому випадку подвійна поразка - на виборах до ландтагу Бремена і до Європарламенту - не залишиться без наслідків, вважає генеральний секретар СДПН Ларс Клінґбайль (Lars Klingbeil).

Як вплинуть на АКК результати ХДС

Вибори до Європарламенту стали поразкою і для Християнсько-демократичного союзу (ХДC), який втратив близько семи процентних пунктів у порівнянні з виборами 2014 року. Із грудня минулого року партію очолює Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer або AKK). Саме вона, а не канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel), яка не брала участі у кампанії перед виборами до Європарламенту, несе відповідальність за погані результати голосування.

"Ці результати виборів - абсолютно не ті, які повинні влаштовувати нас як народну партію", - заявила Крамп-Карренбауер. Багато хто чекає, що нова очільниця ХДС змінить Меркель на посаді канцлерки, але вийти з тіні Меркель їй поки так і не вдалося. Свій перший серйозний політичний іспит АКК не склала. Тим не менше 26 травня вона таки змогла поділитися і гарною новиною: ХДС перемогла на виборах у Бремені - вперше за свою історію.

Результати дрібних партій нікого не здивували

Праві популісти з "Альтернативи для Німеччини" розраховували на кращий для себе результат під час нинішніх виборів до Європаралменту, але в підсумку набрали трохи більше 10 відсотків голосів виборців. Це пов'язано зі скандалами навколо пожертв, у яких замішані праві популісти. Крім того, їхня центральна тема на минулих виборах до Бундестагу - міграційна політика - уже втратила своє значення.

Не досягли своєї мети і ліберали з Вільної демократичної партії. На цих виборах до Європарламенту вони хотіли потроїти свій результат, який п'ять років тому сягнув своєї гіршої історичної позначки. Однак партія отримала 5,5 відсотка голосів, що не додало їй привабливості як можливому партнеру для створення коаліції в Берліні. Ліві ж виступили на цих виборах в лавах євроскептиків, і це, очевидно, негативно позначилося на їхніх результатах.