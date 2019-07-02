Вибори до Ради: як партії планують повертати Донбас та Крим

Минуло вже понад п'ять років, відколи Росія анексувала Крим, а на Донбасі розпочався збройний конфлікт між українськими урядовими силами та проросійськими сепаратистами. Відновлення територіальної цілісності України є одним з найбільших викликів, які стоять перед українською владою. Потреба врегулювання конфлікту на Донбасі та повернення Криму вимагають вибудовування певної моделі відносин з Росією. DW з'ясувала, як ці питання висвітлені в програмах партій, які на виборах 21 липня мають найбільші шанси потрапити до Верховної Ради України.

Загадки від "Слуги народу"

У програмі лідера виборчих перегонів - партії "Слуга народу", яка висунула переможця президентських виборів-2019 Володимира Зеленського, - плани з урегулювання цього комплексу проблем описані одним реченням: "Забезпечимо законодавчий супровід ініціатив президента, спрямованих на відновлення територіальної цілісності та державного суверенітету України".

Проте в програмі Зеленського, з якою він ішов на президентські вибори, можна знайти лише одну таку ініціативу: "Перед гарантами Будапештського меморандуму (США, Великобританія, Росія. - Ред.) і партнерами з ЄС ми ставитимемо питання підтримки України у прагненні завершити війну, повернути тимчасово окуповані території і змусити агресора відшкодувати завдані збитки". Жодних конкретних механізмів відновлення територіальної цілісності України ані президент, ані партія "Слуга народу" в своїх програмах не пропонують.

Щоправда, деякі кроки, спрямовані на пошук рішення конфлікту на Донбасі Зеленський зробив без оголошення їх у програмі, коли вже заступив на посаду президента. Зокрема, у червні він повернув експрезидента Леоніда Кучму до Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі та призначив нових представників Україні в її підгрупах. Крім того, наприкінці червня було завершено процес розведення сил та озброєнь у поблизу Станиці Луганської.

Багатовекторна "Опозиційна платформа - За життя"

Натомість "Опозиційна платформа - За життя", яку очолюють такі проросійські політики як Юрій Бойко, Вадим Рабінович та Віктор Медведчук, має чітку стратегію врегулювання конфлікту та реінтеграції Донбасу. Вона передбачає такі кроки: "забезпечення прямих перемовин у чотирикутнику Київ - Донецьк - Луганськ - Москва; припинення економічної блокади Донбасу; надання автономного статусу Донбасу як невід'ємній складовій частині України шляхом внесення змін до Конституції та законів України; прийняття законів про амністію, про вибори та про вільну економічну зону на Донбасі".

У зовнішній політиці партія планує повернутися до "політики багатовекторності", тобто забезпечити "активний нейтралітет України у військово-політичній сфері та неучасть у будь-яких військово-політичних союзах; припинити санкції та відновити торговельно-економічні зв'язки з Росією; переглянути умови участі України у Світовій організації торгівлі та зоні вільної торгівлі з Європейським Союзом".

Жодного слова про повернення та реінтеграцію анексованого Росією Криму в програмі "Опозиційної платформи - За життя" немає.

"Батьківщина" пропонує "Будапешт+"

Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" на чолі з Юлією Тимошенко стверджує, що відновлення територіальної цілісності та суверенітету України є його "головним пріоритетом". Партія вимагає "безумовного звільнення Росією всіх в'язнів сумління, полонених і заручників", а також пропонує "започаткувати переговори за формулою "Будапешт+", залучивши до процесу врегулювання такі держави як США та Великобританія". "Батьківщина" наполягає на розгляді питань окупованого Донбасу і анексованого Криму в єдиному пакеті.

"Голос" за посилення санкцій

Партія співака Святослава Вакарчука "Голос" обіцяє заохочувати "системну дипломатичну роботу на міжнародних майданчиках, яка сприяла би припиненню вогню й стабілізації ситуації на Донбасі, а в подальшому - відновленню територіальної цілісності України". Ідеться про "посилення міжнародного тиску, зокрема продовження режиму політичних і економічних санкцій та ізоляцію Росії на світовій арені".

При цьому "Голос" категорично проти "будь-яких планів, що передбачатимуть перебування в органах влади чи місцевого самоврядування представників терористичних груп, керованих Кремлем". Натомість партія планує "розвивати вільну частину Донбасу та прикордоння з Кримом", щоб довести прикладом цих регіонів і розвитку цілої країни "якісну різницю між життям в Україні та життям на окупованих територіях".

Політсила зауважує, що "Крим - це Україна і не стане розмінною монетою будь-яких домовленостей". "Голос" обіцяє підтримувати кримських татар як "корінне населення України, яке опинилося в окупації".

"Європейська солідарність" нагадує про миротворців

"Європейська солідарність" наполягає, що "дати відсіч агресору Україна може тільки спільно з союзниками" по НАТО та ЄС. Партія Петра Порошенка нагадує про створену експрезидентом "міжнародну коаліцію, яка застосувала проти російського агресора широкий спектр санкцій". Політична сила хоче зберегти цю коаліцію та посилити санкційний тиск на Росію.

"Європейська солідарність" також вважає, що "введення миротворців ООН на всю територію окупованого Росією Донбасу прискорить звільнення і повернення цих територій під суверенітет України". Партія обіцяє працювати над тим, щоб "увага світу була звернена до Криму та Донбасу, а Росія несла відповідальність за свої злочини".