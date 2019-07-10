Вибори до Ради: як партії мають намір реформувати медицину

Медична реформа, що триває в Україні, розділила як політичні партії, так і українське суспільство загалом на прихильників та опонентів виконувачки обов'язків міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, яка втілює цю реформу в життя. Градус їхніх дискусій у соціальних мережах і засобах масової інформації є свідченням надзвичайної важливості цієї теми для українців. Тому більшість партій, які, згідно з соціальними опитуваннями, на дострокових виборах 21 липня мають найбільші шанси потрапити до Верховної Ради України, обіцяють своїм виборцям якісну та доступну медицину. DW з'ясовувала, хто і в який спосіб збирається досягти цієї мети.

"Слуга народу" хоче знищити "фармамафію"

Партія "Слуга народу" у своїй програмі не згадує про медичну реформу, проте обіцяє запровадити систему обов'язкового медичного страхування. Серед її інших медичних ініціатив варто виділити обіцянку знищити "фармакологічну мафію", задля чого партія планує скасувати "корупційний механізм повторної сертифікації ліків" (у програмі не пояснюється, що це за механізм). Політична сила також обіцяє переведення всієї медичної документації в електронну форму.

"Опозиційна платформа - За життя" проти телемедицини

"Опозиційна платформа - За життя" не згадує про медичну реформу як таку, але виступає за "поступовий перехід до страхової медицини" - за рахунок зменшення податкового навантаження на роботодавців. У програмі партії йдеться про "відновлення доступної медичної допомоги за принципом "від села до столиці", однак не вказується, в чому полягає цей принцип. Політична сила також вважає, що держава повинна "розвивати не "телемедицину" (цей термін означає комплекс заходів з надання медичної допомоги з використанням засобів дистанційного зв'язку. - Ред.), а систему охорони здоров'я".

"Батькіщина" обіцяє лікарям європейську зарплату

Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" також не використовує словосполучення "медична реформа", а обіцяє натомість обов'язкове медичне страхування "за рахунок коштів роботодавців з одночасним зменшенням удвічі податкового навантаження на їхні підприємства". У рамках страхування громадянам мають безоплатно надаватися медичні послуги всіх рівнів, прописані лікарем медикаменти та профілактичні процедури.

Зарплату лікарів "Батьківщина" обіцяє в найближчі роки довести до європейського рівня. У селах політична сила хоче забезпечити повноцінне функціонування фельдшерсько-акушерських пунктів (ФАПів) за рахунок довгострокового кредитування строком не менше ніж на 20 років і за кредитною ставкою не більше трьох відсотків річних. У програмі "Батьківщини" міститься також обіцянка "повернути людям право викликати лікаря додому", незважаючи на те, що міністерство охорони здоров'я не забирало у пацієнтів права на такі особисті візити лікаря.

"Голос" пропонує електронну систему eHealth

Партія "Голос" у своїй програмі обіцяє завершити реформу охорони здоров'я за принципом "гроші ходять за пацієнтом". Політична сила хоче, щоби держава "справедливо платила за необхідні медичні послуги для пацієнтів на всіх рівнях допомоги - як у сімейного лікаря, так і у спеціалізованих лікарнях (на стаціонарі)". Лікарям "Голос" обіцяє "гідну винагороду за якісні медичні послуги".

Серед інших ініціатив партії треба виділити: електронну систему eHealth (особистий електронний кабінет пацієнта); розширення державного фінансування ліків (держава має повністю покривати потребу в лікуванні усіх важких хронічних хвороб); регулювання фармацевтичного ринку, яке має забезпечити справедливі ціни на якісні ліки. Утім, як цього досягти, партія не уточнює.

Лаконічна "Європейська солідарність"

У програмі партії експрезидента Петра Порошенка, оприлюдненій на веб-сайті політичної сили, темі охорони здоров'я приділено лише одне речення: "Реалізація медичної реформи має забезпечити зростання тривалості і якості життя".