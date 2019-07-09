Вибори до Ради: як партії боротимуться з корупцією

Боротьба з корупцією є "вічною темою" української політики. Вона була й однією з головних тем президентської кампанії в Україні 2019 року. Наприклад, журналістське розслідування оборудок в "Укроборонпромі", на думку багатьох експертів, стало одним з головних чинників, які призвели до поразки Петра Порошенка на президентських виборах. DW вивчила, як тема боротьби з корупцією представлена в програмах політичних партій, котрі згідно з результатами опитувань мають найбільші шанси пройти на виборах 21 липня до Верховної Ради України.

"Слуга народу" за конфіскацію майна корупціонерів

Партія "Слуга народу", яка висунула переможця президентських виборів-2019 Володимира Зеленського, обіцяє повернути відповідальність чиновників за незаконне збагачення. Нагадаємо, що 26 лютого цього року Конституційний суд України визнав неконституційним притягнення до кримінальної відповідальності чиновників за незаконне збагачення. А 3 червня президент України Зеленський вніс до парламенту законопроєкт щодо цивільної конфіскації корупційних активів чиновників, який передбачає також повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.

У програмі "Слуги народу" також наведені - щоправда, без детального пояснення - такі кроки в боротьбі із системною корупцією: переведення максимально можливої кількості державних послуг в онлайн; радикальне очищення та перезавантаження прокуратури; забезпечення незалежності антикорупційних органів, перезапуск неефективних чи скомпрометованих органів; запровадження обов'язкової конфіскації майна корупціонерів, а також грошової винагороди для громадян за виявлення корупції.

"Опозиційна платформа" хоче посилення відповідальності за корупцію

У програмі "Опозиційної платформи - За життя" є лише дві згадки про боротьбу з корупцією. Політична сила обіцяє посилення кримінальної відповідальності за скоєння корупційних злочинів посадовцями, а також виступає за перехід від "корупційної змішаної виборчої системи" до пропорційної системи з відкритими списками.

"Голос" перезапустить антикорупційні структури

Партія Святослава Вакарчука "Голос" приділила в своїй програмі теми боротьби з корупцією значно більше уваги, ніж інші "прохідні" політичні сили. У "Голосі" вважають, що створені в Україні антикорупційні структури (Національне агентство із запобігання корупції, Національне антикорупційне бюро України, Спеціальна антикорупційна прокуратура, Антикорупційний суд) зараз не працюють злагоджено, а "керівництво САП та НАЗК не виконує своєї роботи та підіграє корупціонерам". Тому політична сила обіцяє налагодити ефективну антикорупційну систему: добитися, щоб вироки Антикорупційного суду по топ-корупціонерах виконувалися якнайшвидше; посилити повноваження НАБУ з проведення розслідувань та перезавантажити "скомпроментовані антикорупційні органи - САП та НАЗК".

Також "Голос" обіцяє повернути кримінальну відповідальність за незаконне збагачення високопосадовців, створити просту процедуру цивільної конфіскації майна корупціонерів та скасувати право на заставу при вчиненні корупційних злочинів.

"Європейська солідарність" нагадує про причини корупції

Партія експрезидента Петра Порошенка нагадує, що створила - разом із громадянським суспільством - спеціальні інституції для боротьби з корупцією. Тепер, на думку "Європейської солідарності", треба зосередитися на ліквідації причин, що корупцію провокують. У першу чергу, політична сила пропонує звести до мінімуму та спростити адміністративні процедури через впровадження цифрових технологій.

"Європейська солідарність" також хоче позбавити правоохоронні органи і органи безпеки повноважень втручатися в господарську діяльність. Натомість партія вже підготувала законопроєкт про "єдиний орган фінансової безпеки, налаштований на діалог з платниками податків".

"Батькіщина" на корупцію не зважає

У програмі Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина", оприлюдненій на сайті політичної сили, згадок про боротьбу з корупцією немає.