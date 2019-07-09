 Вибори до Ради: як партії боротимуться з корупцією | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 10.07.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Україна

Вибори до Ради: як партії боротимуться з корупцією

Боротьба з корупцією є однією з головних тем виборчих кампаній в Україні. DW вивчила, як ця тема представлена в програмах політичних партій, які мають шанс пройти до Верховної Ради.

НАБУ

У партії "Голос" вважають, що НАБУ та інші антикорупційні органи не працюють злагоджено

Боротьба з корупцією є "вічною темою" української політики. Вона була й однією з головних тем президентської кампанії в Україні 2019 року. Наприклад, журналістське розслідування оборудок в "Укроборонпромі", на думку багатьох експертів, стало одним з головних чинників, які призвели до поразки Петра Порошенка на президентських виборах. DW вивчила, як тема боротьби з корупцією представлена в програмах політичних партій, котрі згідно з результатами опитувань мають найбільші шанси пройти на виборах 21 липня до Верховної Ради України.

"Слуга народу" за конфіскацію майна корупціонерів

Партія "Слуга народу", яка висунула переможця президентських виборів-2019 Володимира Зеленського, обіцяє повернути відповідальність чиновників за незаконне збагачення. Нагадаємо, що 26 лютого цього року Конституційний суд України визнав неконституційним притягнення до кримінальної відповідальності чиновників за незаконне збагачення. А 3 червня президент України Зеленський вніс до парламенту законопроєкт щодо цивільної конфіскації корупційних активів чиновників, який передбачає також повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.

У програмі "Слуги народу" також наведені - щоправда, без детального пояснення - такі кроки в боротьбі із системною корупцією: переведення максимально можливої кількості державних послуг в онлайн; радикальне очищення та перезавантаження прокуратури; забезпечення незалежності антикорупційних органів, перезапуск неефективних чи скомпрометованих органів; запровадження обов'язкової конфіскації майна корупціонерів, а також грошової винагороди для громадян за виявлення корупції.

"Опозиційна платформа" хоче посилення відповідальності за корупцію

У програмі "Опозиційної платформи - За життя" є лише дві згадки про боротьбу з корупцією. Політична сила обіцяє посилення кримінальної відповідальності за скоєння корупційних злочинів посадовцями, а також виступає за перехід від "корупційної змішаної виборчої системи" до пропорційної системи з відкритими списками.

"Голос" перезапустить антикорупційні структури

Партія Святослава Вакарчука "Голос" приділила в своїй програмі теми боротьби з корупцією значно більше уваги, ніж інші "прохідні" політичні сили. У "Голосі" вважають, що створені в Україні антикорупційні структури (Національне агентство із запобігання корупції, Національне антикорупційне бюро України, Спеціальна антикорупційна прокуратура, Антикорупційний суд) зараз не працюють злагоджено, а "керівництво САП та НАЗК не виконує своєї роботи та підіграє корупціонерам". Тому політична сила обіцяє налагодити ефективну антикорупційну систему: добитися, щоб вироки Антикорупційного суду по топ-корупціонерах виконувалися якнайшвидше; посилити повноваження НАБУ з проведення розслідувань та перезавантажити "скомпроментовані антикорупційні органи - САП та НАЗК".

DW.COM

Щоденна стрілянина, брак роботи, зруйнований водогін - у таких умовах от уже п'ять років живе селище Зайцеве по український бік лінії розмежування на Донеччині. Тепер це селище відкрили для себе мажоритарники. (08.07.2019)

Колишні регіонали і проросійські сили на цих виборах до Верховної Ради йдуть двома окремими партіями. DW з'ясовувала, чому розійшлися дороги "Опозиційної платформи - За життя" та "Опозиційного блоку". (28.06.2019)

Також "Голос" обіцяє повернути кримінальну відповідальність за незаконне збагачення високопосадовців, створити просту процедуру цивільної конфіскації майна корупціонерів та скасувати право на заставу при вчиненні корупційних злочинів.

"Європейська солідарність" нагадує про причини корупції

Партія експрезидента Петра Порошенка нагадує, що створила - разом із громадянським суспільством - спеціальні інституції для боротьби з корупцією. Тепер, на думку "Європейської солідарності", треба зосередитися на ліквідації причин, що корупцію провокують. У першу чергу, політична сила пропонує звести до мінімуму та спростити адміністративні процедури через впровадження цифрових технологій.

"Європейська солідарність" також хоче позбавити правоохоронні органи і органи безпеки повноважень втручатися в господарську діяльність. Натомість партія вже підготувала законопроєкт про "єдиний орган фінансової безпеки, налаштований на діалог з платниками податків".

"Батькіщина" на корупцію не зважає

У програмі Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина", оприлюдненій на сайті політичної сили, згадок про боротьбу з корупцією немає.

  • Слуга народу

    Лідери рейтингів: які партії проходять до Верховної Ради

    "Слуга народу"

    Партія "Слуга народу", яка висунула на виборах президента-2019 майбутнього переможця Володимира Зеленського, є беззаперечним лідером перегонів з рейтингом понад 43 відсотки. Список партії очолює її голова Дмитро Разумков (на фото в центрі). Жоден кандидат від "Слуги народу" раніше не був депутатом Ради. Ще одна особливість партії - "постпраймеріз", чистка списку від осіб із сумнівною репутацією.

  • Юрій Бойко

    Лідери рейтингів: які партії проходять до Верховної Ради

    "Опозиційна платформа - За життя"

    "Опозиційна платформа - За життя" - один з двох уламків представленого в нинішній Раді "Опозиційного блоку". Список політсили, рейтинг якої сягає 12 відсотків, очолює екслідер "Опоблоку" та міністр енергетики часів президента Віктора Януковича Юрій Бойко. За ним ідуть ексочільник партії "За життя" Вадим Рабінович та Віктор Медведчук, якого вважають головним виразником інтересів Кремля в Україні.

  • Юлія Тимошенко

    Лідери рейтингів: які партії проходять до Верховної Ради

    "Батьківщина"

    Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" веде на вибори експрем'єрка Юлія Тимошенко, яка вже 20 років очолює партію. Це єдина політсила з нинішного складу Ради, яка завдяки рейтингу в понад 9 відсотків має всі шанси потрапити туди знову під старою назвою. На відміну від багатьох інших "Батьківщина" не експериментує зі списком - серед кандидатів переважно перевірені кадри з нинішнього складу фракції.

  • Святослав Вакарчук

    Лідери рейтингів: які партії проходять до Верховної Ради

    "Голос"

    Партія співака Святослава Вакарчука "Голос" демонструє найдинамічніше зростання рейтингу. Якщо на початку виборчої кампанії її підтримували менше відсотка респондентів, то наприкінці червня рівень її підтримки сягнув восьми відсотків. Зростанню популярності політичної сили сприяє агітаційний "Тур змін", з яким Вакарчук (на фото) та його гурт "Океан Ельзи" їздить Україною.

  • Європейська солідарність

    Лідери рейтингів: які партії проходять до Верховної Ради

    "Європейська солідарність"

    Партія експрезидента Петра Порошенка "Європейська солідарність" - оновлена версія "Блоку Петра Порошенка "Солідарність", представленого в нинішній Раді. Вона намагається заручитися голосами виборців, які підтримали Порошенка на президентських виборах-2019. Проте поки що рівень її підтримки (8,2 відсотка) не дотягує навіть до результату експрезидента в першому турі виборів (близько 16 відсотків).

    Автор: Дмитро Губенко


DW.COM

Лідери рейтингів: які партії проходять до Верховної Ради

Найбільші шанси потрапити до Верховної Ради України на позачергових виборах 21 липня мають п'ять партій. DW коротко розповідає про ці політичні сили та їхніх лідерів. (02.07.2019)  

Також за темою

Ukraine Armee in der Ostukraine

Вибори до Ради: як партії планують повертати Донбас та Крим 09.07.2019

Конфлікт на Донбасі, анексія Криму та відносини з Росією залишаються чи не найбільшими викликами, що стоять перед Україною. DW вивчила, як ця тема представлена в програмах провідних партій.

Wahlen Ukraine

Які партії проходять до Верховної Ради (фотогалерея) 02.07.2019

Найбільші шанси потрапити до Верховної Ради України на позачергових виборах 21 липня мають п'ять партій. DW коротко розповідає про ці політичні сили та їхніх лідерів.

Parlamentswahl in der Ukraine 26.10.2014

Вибори до Верховної Ради: партії оприлюднюють списки 10.06.2019

Кілька українських партій 10 червня оприлюднили свої списки на позачергових виборах до Верховної Ради. За даними опитування КМІС, до парламенту потрапляють п'ять політсил.

Реклама

Докладно

Дедалі більше міст світу оголошують кліматичний надзвичайний стан

Що таке кліматичний надзвичайний стан?

Дедалі більше міст у світі оголошують кліматичний надзвичайний стан. Що це - символічна політика чи справжній прорив?  

НБУ

НБУ скасував обмеження на репатріацію дивідендів

Скасування обмежень на репатріацію дивідендів - ще один крок на шляху валютної лібералізації, кажуть у НБУ.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  