Вибори до ландтагу в Тюрингії: перемагає Ліва партія, АдН на другому місці

Переможцем виборів до місцевого парламенту - ландтагу в федеральній землі Тюрингія, за попередніми даними, стала Ліва партія. Про це свідчать оприлюднені ввечері неділі, 27 жовтня, екзит-поли та попередні неофіційні підсумки голосування.

Згідно з прогнозами, які наводить телеканал ARD, Ліва партія здобуває 29,5 відсотка голосів виборців. На другому місці опинилася право-популістська партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) з 24 відсотками.

Таким чином праві популісти зуміли більш ніж подвоїти досягнутий на минулих виборах 2014 року результат - тоді вони здобули 10,6 відсотка голосів.

Електоральні втрати ХДС, СДПН, Зелених та ВДП

На третьому місці опинився Християнсько-демократичний союз (ХДС) з 22,5 відсотка підтримки виборців. Це - значно менше, порівняно з результатом на виборах 2014 року. Тоді консерватори змогти отримати 33,5 відсотка підтримки.

Щодо соціал-демократів, то СДПН отримує 8,5 відсотка голосів. Нинішній показник так само гірший за здобутки 2014 року. Тоді СДПН змогла забезпечити собі 12,4 відсотка голосів виборців.

Ще меншими виявилися електоральні симпатії до Зелених - згідно з оприлюдненими прогнозами, вони набирають 5,5 відсотка голосів.

Разом з Лівою партією, СДПН та Зелені формували досі правлячу коаліцію в земельному парламенті Тюрингії.

З традиційних німецьких партій покращити свій результат спромоглися вільні демократи, набравши 5 відсотків. У разі підтвердження прогнозів, це означатиме, що ВДП змогла подолати прохідний бар'єр. На виборах 2014 року ВДП здобула лише 2,5 відсотка голосів виборців.

Коаліції з АдН не буде

Як повідомлялося, раніше всі партії, що претендували на потрапляння до ландтагу, заявили про небажання утворювати коаліцію із АнД.

Одним з можливих варіантів майбутнього урядового об'єднання оглядачі називали так звану "коаліцію Зімбабве" за участі соціал-демократів, Зелених, Християнсько-демократичного союзу (ХДС) та Вільної демократичної партії Німеччини (ВДП).