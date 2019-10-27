 Вибори до ландтагу в Тюрингії: перемагає Ліва партія, АдН на другому місці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.10.2019

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Вибори до ландтагу в Тюрингії: перемагає Ліва партія, АдН на другому місці

На виборах до місцевого парламенту в німецькій федеральній землі Тюрингія, за попередніми даними, більшість здобуває Ліва партія. АдН змогла подвоїти свій результат порівняно з 2014 роком, отримавши 24 відсотки голосів.

Представники Лівої партії реагують на повідомлення про свою перемогу на виборах до ландтагу Тюрингії

Представники Лівої партії реагують на повідомлення про свою перемогу на виборах до ландтагу Тюрингії

Переможцем виборів до місцевого парламенту - ландтагу в федеральній землі Тюрингія, за попередніми даними, стала Ліва партія. Про це свідчать оприлюднені ввечері неділі, 27 жовтня, екзит-поли та попередні неофіційні підсумки голосування.

Згідно з прогнозами, які наводить телеканал ARD, Ліва партія здобуває 29,5 відсотка голосів виборців. На другому місці опинилася право-популістська партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) з 24 відсотками.

Таким чином праві популісти зуміли більш ніж подвоїти досягнутий на минулих виборах 2014 року результат - тоді вони здобули 10,6 відсотка голосів.

Електоральні втрати ХДС, СДПН, Зелених та ВДП

На третьому місці опинився Християнсько-демократичний союз (ХДС) з 22,5 відсотка підтримки виборців. Це - значно менше, порівняно з результатом на виборах 2014 року. Тоді консерватори змогти отримати 33,5 відсотка підтримки.

DW.COM

На виборах до Бундестагу 24 вересня Ліва партія Німеччини цілком може здобути третє місце. DW з'ясувала, якою є позиція Лівих щодо України, війни на Донбасі, анексії Криму та санкцій щодо Росії. (22.09.2017)

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Щодо соціал-демократів, то СДПН отримує 8,5 відсотка голосів. Нинішній показник так само гірший за здобутки 2014 року. Тоді СДПН змогла забезпечити собі 12,4 відсотка голосів виборців.

Ще меншими виявилися електоральні симпатії до Зелених - згідно з оприлюдненими прогнозами, вони набирають 5,5 відсотка голосів.

Разом з Лівою партією, СДПН та Зелені формували досі правлячу коаліцію в земельному парламенті Тюрингії.

З традиційних німецьких партій покращити свій результат спромоглися вільні демократи, набравши 5 відсотків. У разі підтвердження прогнозів, це означатиме, що ВДП змогла подолати прохідний бар'єр. На виборах 2014 року ВДП здобула лише 2,5 відсотка голосів виборців.

Коаліції з АдН не буде

Як повідомлялося, раніше всі партії, що претендували на потрапляння до ландтагу, заявили про небажання утворювати коаліцію із АнД.

Одним з можливих варіантів майбутнього урядового об'єднання оглядачі називали так звану "коаліцію Зімбабве" за участі соціал-демократів, Зелених, Християнсько-демократичного союзу (ХДС) та Вільної демократичної партії Німеччини (ВДП).

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