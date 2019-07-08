Вибори до Верховної Ради: ЦВК оприлюднила явку на 12 годину

Станом на 12 годину за київським часом у неділю, 21 липня, явка на позачергових виборах до Верховної Ради України склала 19,24 відсотка, повідомляє Центральна виборча комісія (ЦВК).

Інформація про активність виборців надійшла до ЦВК із 195 виборчих округів, всього їх 199 в усій країні. Найбільша явка наразі спостерігається в Кіровоградській області, а найменша - в Закарпатській.

Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук повідомила під час брифінгу, що в Україні працюють усі виборчі дільниці, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

За її словами, на ранок тільки 27 виборчих дільниць відкрилися з порушеннями термінів відкриття. Сліпачук зазначила, що причини запізнення у відкритті були пов'язані з ротацією членів і керівництва комісій, неправильним заповненням документів або проставлянням штампів на бюлетенях, а також низка причин пов'язаних із неорганізованістю в роботі комісій. Ці затримки, за її словами, були незначними.

Водночас у міністерстві внутрішніх справ України повідомили, що поліція отримала 606 заяв і повідомлень, пов'язаних із виборами. У більшості повідомлень йдеться про факти незаконної агітації та перешкоди здійсненню виборчого права. Протягом доби поліція склала 5 адміністративних протоколів, за 7 фактами відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Як повідомлялося, в Україні 21 липня відбуваються позачергові вибори до Верховної Ради, у них змагаються 22 політичні сили та майже шість тисяч кандидатів у народні депутати.

Голосування на виборах відбувається з 8-ї до 20-ї години. Під час них зможуть проголосувати майже 30 мільйонів українців в 199 мажоритарних округах замість 225 (через анексію Росією українського Криму і непідконтрольність Києву частини Донбасу). Ще півмільйона українців зможуть проголосувати на закордонних дільницях. Таким чином, до Верховної Ради має бути обрано щонайбільше 424 народних депутати з 450.