Вибори в Ізраїлі: праворадикали можуть отримати "золоту карту"

Теплий весняний вечір у модному портовому кварталі Тель-Авіва. Група переважно молодих людей національно-релігійних поглядів прийшла послухати передвиборчий виступ Моше Фейгліна, голови нової право-національної партії "Зеут". На газоні в закутку перед залом, де відбувається виступ, сидить кілька людей та курять косяк. Поруч із ними група чоловіків молиться.

Усередині на відвідувачів очікує попкорн та тексти Фейгліна, оформлені в книжки. "Настав час звільнити політичну систему від стагнації останніх 70 років, - звертається партійний лідер до захопленої публіки. - Неважливо, чи праві, чи ліві - всі хочуть держави, яка розділить нашу країну на дві". Натомість Фейглін хоче "однієї держави" - держави Ізраїль, яка включає в себе окуповані палестинські території.

Анексія палестинських земель і легалізація марихуани

Назва "Зеут" означає "ідентичність". Це одна з багатьох маленьких правих партій, які борються за голоси на парламентських виборах 9 квітня. Моше Фейглін уже був депутатом парламенту країни: до 2015 року він представляв у Кнесеті партію "Лікуд" чинного прем'єра Беньяміна Нетаньяху. Більшість ізраїльтян знають його хіба що як правого націоналіста. У ЗМІ партію останнім часом згадували передусім через те, що вона вимагає легалізації марихуани. Загалом ізраїльські медіа радше висміюють партію "Зеут" Фейгліна.

Мало уваги партії приділяли з початку й дослідники громадської думки. Поки її рейтинг не почав стабільно зростати. За даними свіжих соцопитувань, партія може здобути до шести зі 120 мандатів Кнесету. "Зеут" - дивне утворення, яке поєднує правоекстремістські ідеї щодо Храмової гори та "Великого Ізраїлю" з легалізацією марихуани. Це схоже на цікаву спробу запропонувати щось "інше", - каже Гідеон Рахат з "Ізраїльського інституту демократії" (Israel Democracy Institute).

Саме через це партії, схоже, вдається привабити також виборців з-за меж традиційного правого блоку. "Я вживаю марихуану та намагаюся переконати в її перевагах інших. Тому легалізація марихуани для мене найголовніше, це щось на кшталт зцілення цієї нації", - каже Бен Черут, молодий прихильник партії.

Програма партії "Зеут" поєднує ліберальні та національно-релігійні ідеї

Потенційні володарі "золотої карти"

"Зеут" - цікавий феномен, але він не унікальний. Майже на кожних виборах була нова партія, яка притягує людей і голос за яку є радше голосом протесту", - каже Тамір Шефер, професор політичної комунікації у Єврейському університеті.

Прибічниця "Зеут" Сара Джой не зараховує себе до протестних виборців і бачить у партії натомість альтернативу, особливо в соціальних та економічних питаннях: "Це лише знак того, що щось повинно змінюватися. Майже всі інші партії в Кнесеті не мають на даний момент чіткого плану. А "Зеут" має продуману політичну програму".

Прихильники партії "Зеут" у Тель-Авіві

У програмі обсягом у понад 300 сторінок ідеться про широкоосяжні реформи систем освіти та охорони здоров'я або, приміром, про цивільні шлюби без втручання рабинату. Але водночас "Зеут" прагне також виключного суверенітету Ізраїлю над Храмовою горою разом зі Стіною плачу та мечеттю Аль-Акса в Єрусалимі. Це місце є святинею як для юдеїв, так і для мусульман.

Крім того, у партії хочуть також виходу Ізраїлю з мирних угод, укладених із палестинцями в 1990-х роках в Осло, та анексії окупованого Ізраїлем Західного берега Йордану. Арабське населення у партії пропонують або "інтегрувати", або спонукати його залишити країну.

Прихильниця партії Джой каже, що Фейглін просто є реалістом. "Ми хочемо миру, але ми мусимо стояти за себе і сказати: це наша територія. Протягом 25 років говорять про рішення двох держав і воно не працює. Нинішня ситуація просто нестійка", - каже вона.

Очільник партії "Зеут" Моше Фейглін

Черговий зсув праворуч?

Якщо "Зеут" дійсно здобуде прогнозовану кількість мандатів за результатами парламентських виборів, ця партія може отримати "золоту карту" під час формування майбутньої коаліції в Кнесеті. Адже досі Фейглін однозначно не визначився, до якої коаліції він хотів би долучитися - на чолі з партією "Лікуд" чинного прем'єра Нетаньяху чи до альянсу "Кахоль-Лаван" Бенні Ганца та Яїра Лапіда. "Кахоль-Лаван", за даними більшості соцопитувань, може здобути найбільшу кількість голосів, але сформувати коаліцію буде не дуже просто.

Через велику кількість партій в Ізраїлі великі партії потребують маленьких, аби сформувати більшість у Кнесеті. Питання, яке стоїть перед нинішніми виборами, - чи прийдуть до влади сили радше лівоцентристського спрямування, чи вона залишиться в руках правої, національно-релігійної коаліції.

"Певно, найпростіше, що можна сказати про ізраїльську політику, це те, що сьогодні правий табір має перевагу над лівим. Іще 20 років тому все було по-іншому, тоді Ізраїль був іще набагато лівішим, - каже політолог Шефер. - Сьогодні лівий блок дедалі більше втрачає підтримку, а правий - продовжує її нарощувати".

Кампанія як реклама парфумів

Уже останній коаліційний уряд на чолі з Нетаньяху вважався одним із найбільш правих у новітній історії Ізраїлю. У виборах у вівторок участь візьмуть багато маленьких правих партій. Серед них і національно-релігійна партія "Єврейський дім", яка, втім, втратила двох своїх найвідоміших членів: міністра освіти Нафталі Беннета та міністерку юстиції Аєлет Шакед.

Обидва хочуть потрапити до парламенту разом зі своєю новою партією "Нова правиця". Шакед нещодавно потрапила у заголовки ЗМІ завдяки своєму контроверсійному передвиборному рекламному роліку. Багато хто побачив у ньому рекламу косметики з міністеркою-моделлю, яка рекламує парфум із назвою "Фашизм", хоча насправді вона критикує в ньому судову систему Ізраїлю.

Але до Кнессету може потрапити й іще більш маргінальне утворення. Аби посилити свій правий блок, Нетаньяху підштовхнув три маленькі ультраправі партії піти на вибори об'єднаним списком. Адже без цього вони навряд чи б мали шанс подолати прохідний бар'єр у 3,25 відсотка.

Серед цих партій, зокрема, суперечлива "Юдейська сила", що є послідовницею екстремістських учень рабина Мейра Кахане, який був убитий в США в 1990-х роках. Його партія "Ках" була відома насильницькою риторикою та ідеєю створення "Великого Ізраїлю". У США партію було визнано терористичною організацією, пізніше її заборонили і в самому Ізраїлі.

У березні Верховний суд Ізраїлю заборонив очільнику сьогоднішньої "Юдейської сили" Міхаелю Бен-Арі брати участь у парламентських виборах через його антиарабські висловлювання. Треба дочекатися результатів виборів, щоб побачити, чи зможе потрапити до Кнесету хтось іще зі спільного списку правих екстремістів. Однак цей політичний маневр Нетаньяху розкритикували як "оголошення морального банкрутства" як всередині Ізраїлю, так і за кордоном.

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