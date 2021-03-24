 Вибори в Ізраїлі: Нетаньяху не вдалося сформувати коаліцію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.05.2021

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Вибори в Ізраїлі: Нетаньяху не вдалося сформувати коаліцію

Лідер партії-переможниці виборів у Ізраїлі Біньямін Нетаньяху не знайшов партнерів для формування правлячої коаліції. Незабаром на країну можуть чекати нові вибори, припускають оглядачі.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху

Після того, як Біньямін Нетаньяху, прем'єр-міністр Ізраїлю та лідер партії "Лікуд", що перемогла на нещодавніх парламентських виборах, не зміг сформувати правлячу коаліцію, президент країни Реувен Рівлін запросив для переговорів щодо можливого формування опозиційних політиків. Про це у середу, 5 травня, повідомив речник ізраїльського президента.

Згідно з повідомленням, цієї середи Рівлін має намір обговорити питання формування правлячої коаліції з головним конкурентом Нетаньяху Яіром Лапідом, лідером партії "Єш Атід", яка на виборах 23 березня посіла друге місце, та Нафталі Бенетом, ексміністром оборони Ізраїлю та лідером партії правого спрямування "Яміна".

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Три дні на формування нового уряду Ізраїлю

Як пише інформаційне агентство Reuters, у Нетаньяху був час до завершеня вівторка, аби дійти згоди щодо нової правлячої коаліції із потенційними партнерами у Кнесеті.

Тепер у Рівліна буде три дні на створення нового уряду, який зможе знайти підтримку в парламенті. Водночас оглядачі зазначають, що шанси Бенета зробити це є такими ж низькими, як і у Нетаньяху.

Вибори в Ізраїлі - невтішна перемога Нетаньяху

Згідно з результатами парламентських перегонів, що відбулися 23 березня, перемогла консервативна партія "Лікуд", очолювана Нетаньяху. Втім ці результати були невтішними для прем'єр-міністра Ізраїлю, адже його політична сила фактично втратила низку місць у парламенті, отримавши лише чверть від 120 мандатів.

Так само не вистачає голосів для формування правлячої коаліції у помірно лівого опозиційного табору, пише Reuters. На цьому тлі експерти припускають, що незабаром у країні можуть відбудуться чергові парламентські вибори, які стануть вже п'ятими за останні два роки.

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