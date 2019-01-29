Вибори в Україні: як перевірити кандидата

Станом на 28 січня Центральна виборча комісія в Києві вже зареєструвала 22 кандидати в президенти України. Очікується, що список ще поповниться, і майбутні вибори мають усі шанси стати рекордними в історії України за кількістю претендентів на найвищу державну посаду. Слід визнати, що зорієнтуватись виборцю буде не легко. Крім того, наближаються й парламентські вибори, на яких кандидатів теж не бракуватиме. Громадські організації створили низку онлайн-ресурсів, за допомогою яких виборцям пропонується перевіряти заяви та діяльність політиків та політичних партій перед тим, як остаточно визначитися з вибором.

ЧЕСНО

"Обери гідного капітана" - це перше, що можна побачити на сайті Громадського руху ЧЕСНО, який був започаткований групою активістів ще у 2011 році. Рух уже не вперше допомагає українцям зорієнтуватись на виборах. Під час попередніх парламентських виборів активісти руху створили окремий інструмент вимірювання доброчесності політиків - ЧЕСНОметр.

Нині на сайті ЧЕСНО, ввівши в пошуку ім'я кандидата в президенти, можна дізнатись, наприклад, чи проводились проти цього кандидата антикорупційне розслідування, або, якщо політик є депутатом, як часто він відвідував засідання Верховної Ради. Окрім того, на сайті є також антирейтинг кнопкодавів - депутатів, які голосували і за себе, і за інших, під час голосування в парламенті, тим самим порушуючи законодавство України.

#ВибориБезБрехні

Чим ближче вибори, тим більше заяв роблять політики, аби сподобатись виборцю. Саме тому цьогоріч низка провідних в Україні мас-медіа вирішила спільно перевіряти на достовірність висловлювання претендентів на посаду президента. Щоразу перевіряються заяви політиків, які за їхнім рейтингом входять до першої десятки. Проект #ВибориБезБрехні - це спільний проект Громадського телебачення, Української правди, VoхCheck, Нового времени, Kyiv Post та Радіо Свобода. Результати перевірок журналісти публікують на сторінках своїх сайтів щопонеділка.

"Серпом по рейтингу"

Проект "Серпом по рейтингу" Центру протидії корупції більше орієнтований на парламентські вибори, його мета - змусити народних депутатів нести політичну відповідальність за свої дії. Оскільки серед потенційних кандидатів у президенти України є й чинні депутати, цей ресурс може стати в нагоді до виборів у березні. На сайті можна перевірити, в якому "зашкварі" замішаний конкретний депутат-мажоритарник. Зашквар, як пояснюється на сайті, це корупційний проступок або шкідлива для країни законодавча діяльність.

ОПОРА

Громадянська мережа ОПОРА в межах свого проектуrada4you теж пропонує виборцю можливість оцінити діяльність депутата в залежності від того, за які закони він голосував чи ні, які теми йому цікаві найбільше, а які теми він ігнорує. Причому можна познайомитись з усією історію голосувань народного обранця у Верховній Раді, а також дізнатись про парламентську активність депутата, та як він відвідував парламентські засідання.