Вибори в Україні: остання можливість змінити місце голосування

Аби скористатись своїм виборчим правом під час другого туру президентських виборів в Україні, що пройде в неділю, 21 квітня, тому, хто не може проголосувати за місцем реєстрації, необхідно самому подбати про зміну виборчої дільниці. Досвід тих, хто пробував змінити дільницю для голосування ще перед першим туром виборів, свідчить, що зробити це не так уже й просто. Але і їм розслаблятись не доводиться, оскільки тепер цю процедуру необхідно пройти повторно. І понеділок, 15 квітня - це останній день, коли громадяни мають таку можливість.

Загалом ідеться про мільйони виборців. За даними аналітичного центру CEDOS, нині більше трьох мільйонів українців проживають не за місцем реєстрації. Сюди слід додати ще й внутрішньо переміщених осіб з Донбасу та Криму, яких, за офіційними даними, нараховується понад один мільйон 300 тисяч осіб.

До тих, хто вже має досвід зміни виборчої дільниці, належить студентка Києво-Могилянської академії Яна Коник. Дівчина родом з Дрогобича Львівської області. Зараз навчається в Києві. Раніше жила в гуртожитку, однак згодом зняла квартиру. Так склалося, що з гуртожитку її виписали, а зареєструватись в орендованій квартирі вчасно до виборів вона не змогла. Отже, їй необхідно було самій подбати про внесення себе до списку виборців. Для цього Яні довелося , як вона сама каже, "пройти всі сім кіл пекла".

Запастись терпінням і наполегливістю

"Спочатку я прийшла в районну адміністрацію, де була неймовірна черга. Люди навіть записувалися в спеціальний список", - розповідає Яна. За її словами в списку було 600 бажаючих змінити місце голосування.

Яні Коник довелось витратити три дні, аби змінити виборчу дільницю

"Довго стояла в черзі, але коли я таки потрапила до спеціаліста, який приймав заяви, то мені відмовили, бо я ніде не прописана і порадили йти до суду", - розповідає дівчина. Яна вирішила пройти цю процедуру до кінця, аби визначити своє місце голосування. Суд, за її словами, розтягнув цей процес на кілька днів, але врешті-решт Яну таки включили у виборчі списки.

Однак не всі такі наполегливі як Яна. За даними Центральної виборчої комісії (ЦВК), перед першим туром президентських виборів лише 315 тисяч українців успішно змінили виборчу дільницю. З огляду на мільйони, які живуть не за місцем прописки, це доволі скромна цифра. Скільки пройде цю процедуру повторно невідомо. Адже якщо перед першим туром виборів у них було два з половиною місяці для зміни місця голосування, то тепер - лише кілька днів.

Вкластися доведеться у стислі терміни

Міністр юстиції вже квапить тих, хто планує змінити місце голосування. "Звертаюсь до всіх, хто голосує не за місцем реєстрації. Перед другим туром, не пізніше, ніж за п'ять днів, вам потрібно буде ще раз звернутись до відповідних центрів реєстрації та підтвердити своє нове місце голосування", - написав міністр юстиції Павло Петренко у соціальній мережі Twitter.

Раніше на сайті Державного реєстру виборців була розміщена інструкція, як змінити місце голосування. Зокрема, до органу ведення державного реєстру виборців, який зазвичай розташований у районній держадміністрації чи Центрі надання адміністративних послуг, необхідно подати відповідну заяву із зазначенням дільниці чи адреси, за якою виборець бажає проголосувати.

При поданні заяви потрібно пред'явити паспорт громадянина України, для військовослужбовці - посвідчення чи військовий квиток. До заяви додаються документи, які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування: наприклад, довідка з місця роботи, договір про оренду житла чи, навіть, путівка в санаторій. Виборцям, які зареєстровані в Криму чи на окупованому Донбасі, ці додаткові документи пред'являти не потрібно.

Однак цього разу все ускладнилося вкрай стислими термінами. Адже змінити виборчу дільницю стало можливо лише після офіційного оголошення Центральною виборчою комісією (ЦВК) результатів першого туру виборів. А це сталося лише 7 квітня.

Міжнародні спостерігачі вимагають спрощення

Міжнародна спостережна місія за президентськими виборами в Україні неурядової організації CANADEM вже висловила свою стурбованість складнощами під час зміни місця голосування перед перешим туром виборів, зокрема, для переселенців з Донбасу. "Зміна місця голосування для переселенців має бути полегшена для більш ніж мільйона осіб у країні", - сказав на прес-конференції у Києві голова місії Ллойд Аксуорті. У громадянській мережі ОПОРА пропонують запровадити систему електронного звернення щодо зміни місця голосування.

Тим часом Яна Коник, якій перед другим туром знову доведеться пройти повторну процедуру зміни місця голосування, налаштована рішуче. "Я витратила три дні мого життя, купу нервів, але зробила це й проголосувала. Перед другим туром виборів принципово повторю все, адже зараз така неоднозначна виборча ситуація в країні", - каже дівчина.