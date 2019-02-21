 Вибори в Україні: МВС відкрило 77 кримінальних проваджень через порушення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.02.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Вибори в Україні: МВС відкрило 77 кримінальних проваджень через порушення

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков обіцяє жорстко реагувати на порушення під час передвиборчої президентської кампанії, серед яких - агітація зі зброєю та нічні облави на опонентів.

Глава МВС Арсен Аваков заявив про провокацію проти нього

Глава МВС Арсен Аваков заявив про провокацію проти нього

До Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції України з початку виборчої кампанії надійшло понад 1,7 тисячі повідомлень про порушення, заявив у п'ятницю, 22 лютого, глава МВС України Арсен Аваков. "Усі без винятку отримали реакцію від правоохоронців. 77 кримінальних проваджень, 401 адміністративний протокол. Статистика за фігурантами звернень така: "БПП" - 420, "Батьківщина" - 337, "Самопоміч" - 159, "Громадянська позиція" - 124, Радикальна партія - 117", - повідомив міністр на своїй сторінці у Facebook.

Аваков прогнозує, що з наближенням дня виборів таких повідомлень і викликів надходитиме дедалі більше. "І тим жорсткіше ми на це реагуватимемо. Без компромісів і потурань! Агітатори зі зброєю, нічні облави на опонентів, інтриги між правоохоронцями в регіонах - ніколи це не стане для мене нормою", - наголосив глава відомства.

DW.COM

Тимошенко - з косою і в білому, Порошенко - з меседжем "в мене буде гарний результат" й Гриценко проти "клоунади". Деякі кандидати в президенти України презентували себе на конференції з безпеки в Мюнхені. Репортаж DW. (17.02.2019)

Українці хочуть бачити в політиці нові обличчя й на виборах президента готові віддати голоси шоумену Володимиру Зеленському. Але результат перегонів складно передбачити, вважає Сергій Руденко. (04.02.2019)

Одночасно міністр заявив, що проти нього нібито готується провокація у вигляді перерахування йому великої суми грошей з-за кордону. За його словами, на його рахунки в Україні або Італії з незрозумілих джерел мають перерахувати гроші нібито за "оплату послуг МВС із прикриття фальсифікації та підкупу виборців на користь певного кандидата". "Для повноти "ефекту" гроші можуть бути російського походження", - зазначив Аваков, додавши, що це робиться для того, щоб "дискредитувати і нівелювати роботу поліції із забезпечення чесних виборів в Україні".

Нагадаємо, ЦВК станом на останній день реєстрації 8 лютого зареєструвала 44 кандидати в президенти України на виборах, які відбудуться 31 березня. Серед зареєстрованих претендентів на найвищу посаду в країні - 23 висуванця від партій та 21 самовисуванець.

Дивитись відео 03:58

Прихована виборча агітація: як кандидати маніпулюють виборцями (21.02.2019)

Аудіо й відео до теми

Прихована виборча агітація: як кандидати маніпулюють виборцями (21.02.2019)  

Також за темою

Ukraine Politische Werbung vor den Wahlen

В Україні розслідують 9 кримінальних справ через порушення перед виборами 02.02.2019

Порушення під час президентської кампанії пов'язані з публікацією реклами не з виборчого фонду та нападами на кандидатів в президенти, повідомив глава МВС України Арсен Аваков.

Ukraine - Innenminister Arsen Awakow

Аваков: Поліція одержала 91 звернення щодо порушень під час передвиборної агітації 19.01.2019

За деякими зі звернень громадян та громадських організацій про правопорушення під час передвиборної кампанії Нацполіція відкрила кримінальні справи, заявив глава МВС України Арсен Аваков.

Реклама

Докладно

П'ятнадцять біомаркерів за якими можна діагностувати рак молочної залози відкрили дослідники докторка Сара Шотт і професор Крістіан Зон

Новий тест крові для виявлення раку молочної залози

Простий аналіз крові може незабаром допомогти лікарям виявляти рак молочної залози на ранніх стадіях. 

На будівництві газопроводу Північний потік

Український транзит - ключ до "Північного потоку-2"

Застосування Газової директиви ЄС до "Північного потоку-2" може на кілька років затримати його введення в експлуатацію 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  