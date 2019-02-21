Вибори в Україні: МВС відкрило 77 кримінальних проваджень через порушення

До Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції України з початку виборчої кампанії надійшло понад 1,7 тисячі повідомлень про порушення, заявив у п'ятницю, 22 лютого, глава МВС України Арсен Аваков. "Усі без винятку отримали реакцію від правоохоронців. 77 кримінальних проваджень, 401 адміністративний протокол. Статистика за фігурантами звернень така: "БПП" - 420, "Батьківщина" - 337, "Самопоміч" - 159, "Громадянська позиція" - 124, Радикальна партія - 117", - повідомив міністр на своїй сторінці у Facebook.

Аваков прогнозує, що з наближенням дня виборів таких повідомлень і викликів надходитиме дедалі більше. "І тим жорсткіше ми на це реагуватимемо. Без компромісів і потурань! Агітатори зі зброєю, нічні облави на опонентів, інтриги між правоохоронцями в регіонах - ніколи це не стане для мене нормою", - наголосив глава відомства.

Одночасно міністр заявив, що проти нього нібито готується провокація у вигляді перерахування йому великої суми грошей з-за кордону. За його словами, на його рахунки в Україні або Італії з незрозумілих джерел мають перерахувати гроші нібито за "оплату послуг МВС із прикриття фальсифікації та підкупу виборців на користь певного кандидата". "Для повноти "ефекту" гроші можуть бути російського походження", - зазначив Аваков, додавши, що це робиться для того, щоб "дискредитувати і нівелювати роботу поліції із забезпечення чесних виборів в Україні".

Нагадаємо, ЦВК станом на останній день реєстрації 8 лютого зареєструвала 44 кандидати в президенти України на виборах, які відбудуться 31 березня. Серед зареєстрованих претендентів на найвищу посаду в країні - 23 висуванця від партій та 21 самовисуванець.