Вибори в Україні: вже зафіксовано сотні повідомлень про порушення

В неділю, 31 березня, в Україні відбувається голосування у першому турі виборів президента України. Виборчі дільниці відкрилися по всій країні о 08:00 і працюватимуть до 20:00. Право голосу в Україні мають близько 30 мільйонів громадян. Список кандидатів у виборчих бюлетенях містить 39 прізвищ. Працює також 101 виборча дільниця за кордоном, де зможуть проголосувати майже 500 тисяч українських громадян. Виборчі дільниці за кордоном будуть відкриті у 72 країнах світу. Натомість при українських дипломатичних місіях у Росії вибори не проводитимуться. Першими, хто вже встиг проголосувати, стали українські громадяни в Австралії, де виборчі дільниці відкрилися вже 30 березня о 23:00 за київським часом. Перші результати екзит-полів оприлюднять лише після закриття останніх виборчих дільниць. DW слідкує за ходом голосування.

++ 13:56 ++

У штабі Володимира Зеленського прийняли 1800 повідомлень про порушення виборчого процесу, повідомив один з координаторів штабу Олександр Корнієвський у розмові з кореспондентом DW. "Інформацію з як мінімум 10 відсотків таких повідомлень ми передали в окружні комісії", - додав він. За словами Корнієвського, більшість повідомлень про порушення стосуються організації виборчого процесу, зокрема, включення в списки так званих "мертвих душ". "На одній з дільниць в списках значиться людина, яка померла ще в 1995 році", - розповів Корнієвський. Також спостерігачі від штабу Зеленського скаржаться, що на багатьох дільницях їх змушують знімати брендовані бейджи, називаючи це незаконною агітацією. "Це не правда, немає ніякого рішення ЦВК або суду, яке б це забороняло", - запевняє координатор штабу.

++ 13:52 ++

На одній із закордонних виборчих дільниць - в Канберрі (Австралія) - явка виборців склала 7,2 відсотка. До списку виборців було включено 1 737 осіб, бюлетені для голосування отримали 125 виборців. Про це повідомив заступник голови ЦВК Олег Конопольський. Вибори в Австралії завершилися о 11:00 за київським часом, триває підрахунок голосів.

++ 13:29 ++

Явка виборців на виборах станом на 11:00 становить 16,63 відсотка, за даними 195-ти зі 199-ти виборчих округів в усій країні, повідомляється на сайті ЦВК України.

Явка станом на 11 годину становить понад 16,6 відсотка

++13:13++

У громадській організації "Комітет виборців України" (КВУ) назвали головними проблемами на виборах станом на 12:00 незаконну агітацію, фотографування заповнених бюлетенів, проблеми в роботі дільничних виборчих комісій та провокації силового характеру. Про це написав генеральний директор КВУ Олексій Кошель на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. "У більшості регіонів України мають місце факти, коли офіційні спостерігачі одного з кандидатів використовують бейджі з символікою кандидата. Часто це призводить до конфліктних ситуацій", - написав Кошель.

++ 12:51 ++

Станом на 12 годину неділі поліція зафіксувала 284 заяви та повідомлення про порушення під час виборів. Більша частина порушень пов'язана з нерозумінням виборцями законодавства або усвідомленим порушенням - розголошення таємниці голосування та недотримання заборони фото - і відеофіксації, кажуть у прес-службі МВС України. Крім того, відкрито три кримінальних провадження. Йдеться про фальсифікацію виборчих документів (Херсонська область), порушення таємниці голосування (Дніпропетровська область) і хуліганства (Чернігівська область), повідомили у міністерстві.

++ 12:54 ++

За уточненими даними ЦВК, що базуються на відомостях 175-ти з 199-ти виборчих округів в усій країні, явка виборців станом на 11:00 становила 16,49 відсотка. У Вінницькій області явка становила 17,01 відсотка, у Волинській - 14,45, Дніпропетровській - 19,48, Донецькій - 18,24, Житомирській - 16,33, Закарпатській - 8,3, Запорізькій - 21,09, Івано-Франківській - 11,16, Київській - 17,14, Кіровоградській - 18,82, Луганській - 20,61, Львівській - 12,18, Миколаївській - 19,45. Одеська область показала яку 14,31 відсотка, Полтавська - 20,55, Рівненська - 14,13, Сумська - 19,20, Тернопільська - 12,46, Харківська – 16,9, Хмельницька - 16,31, Черкаська область - 19,81, Чернівецька - 10,47, Чернігівська 18,54, Херсонська - 18,94, місто Київ - 15,62 відсотка.

++ 12:31 ++

Чинний президент України Петро Порошенко разом з родиною проголосував на виборах президента. Виступаючи перед журналістами, нинішній глава держави назвав ці вибори "важливими для повернення України в європейську сім'ю" та руху вперед до членства в ЄС та НАТО. Він також висловив переконання, що голосування буде чесним.

++ 12:15 ++

Кандидат на посаду президента України, лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко проголосував на виборах президента на одній із виборчих дільниць у Голосіївському районі Києва. Разом з Гриценком на виборчу дільницю прийшла його дружина, журналістка Юлія Мостова. Однак вона не змогла проголосувати, оскільки її не виявилося у списках виборців. "У мене настрій класний, але у дружини настрій поганий, тому що її позбавили права проголосувати вперше за всі роки, що вона тут живе", - сказав Гриценко журналістам, повідомляє "Інтерфакс-Україна". Сама Мостова зазначила, що голосує на цій дільниці з 18 років і кілька днів тому знаходила себе у списках.

++ 11:59 ++

На спеціальних виборчих дільницях в районі проведення операції об'єднаних сил на Сході України проголосували понад 20 відсотків задіяних в операції військовослужбовців, повідомляє прес-центр штабу ООС.

++ 11:56 ++

Станом на 11:00 явка виборців становила 16,08 відсотка, повідомив сайт ЦВК.

Протягом перших трьох годин голосування проголосувало вже понад 16 відсотків українців

++ 11:38 ++

У місті Борзна Чернігівської області о 10:50 на одній із виборчих дільниць чоловік кинув пляшку з запалювальною сумішшю, що спричинило горіння, котре одразу ж ліквідували. Про інцидент повідомила прес-служба МВС України. У результаті інциденту ніхто не постраждав, додають у відомстві. Згодом зловмисника було затримано поліцією.

++ 11:20 ++

Українська поліція відкрила одне кримінальне провадження за фактом фальсифікації виборчих документів у Херсонській області на виборах президента, повідомляє прес-служба МВС України. Загалом, згідно з даними відомства, станом на 11:00 годину надійшло 151 повідомлення про правопорушення, пов'язані з виборчим процесом.

++11:18++

Кандидат у президенти Володимир Зеленський прибув на голосування на виборчу дільницю в Оболонському районі в Києві й проголосував, повідомляють "Українські новини". Зеленський зазначив, що проголосував за "гідну" кандидатуру. За його словами, в разі перемоги він має намір перший візит присвятити регіонам України, а вже потім здійснити міжнародний візит. "Сьогодні у нас початок нового життя в нашій країні, я так думаю. Починається нове життя, нормальне, без корупції, без хабарів", - сказав він.

Брифінг Володимира Зеленського після голосування в Оболонському районі в Києві

++ 11:16 ++

Станом на 11:00 в Україні не працювала одна виборча дільниця. На цій дільниці в Одеській області номери печаток не відповідають номеру дільниці, повідомили в ЦВК України.

++ 11:07 ++

Українські військовослужбовці, які несуть службу в районі проведення операції об'єднаних сил на Донбасі, голосують на спеціалізованих виборчих дільницях, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ. Загалом в районі ООС розташовано 79 спеціальних виборчих дільниць: 14 - в Луганській області та 65 - в Донецькій області.

Військовий ООС на дільниці на Сході України

++ 10:43 ++

Лідерка партії "Батьківщина", кандидатка на посаду президента України Юлія Тимошенко з чоловіком Олександром проголосували на виборах президента України в Києві на Подолі. "Я вірю, що сьогодні починається новий історичний поступ України до миру, процвітання, щастя кожної людини", - сказала вона після голосування.

++ 10:30 ++

Будівля Центральної виборчої комісії в Києві перебуває під посиленою охороною, повідомляють "Українські новини". На вході на територію будівлі поліцейські перевіряють пропуски.

++ 10:00 ++

Станом на 10 ранку до поліції надійшла 71 заява та повідомлення, пов'язані з порушеннями виборчого процесу, повідомила у Facebook заступниця начальника прес-служби Національної поліції України Ольга Атаманова. Найбільше заяв (10) надійшло в Донецькій області, Дніпропетровській області (9), Харківській області (7), Одеській області (6) і Києві (7).

++ 09:12 ++

На Волині спостерігача Громадянської мережі "Опора" не допустили на ранкове засідання дільничної виборчої комісії на дільниці у селі Новостав Горохівського району. На місце інциденту викликали поліцію, тому спостерігач подасть відповідну заяву.

++ 08.12 ++

Виборчі дільниці в країні відкрилися о 8:00 ранку і працюватимуть до 20:00 за київським часом. Під час виборів працюватиме близько 30 тисяч виборчих дільниць. Безпеку в країні в день голосування забезпечують понад 39 тисяч поліцейських, для охорони окружних виборчих комісій залучено 518 представників правоохоронних органів.