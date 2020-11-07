 Вибори в США: попри перемогу шлях Байдена до Білого дому буде непростим | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 09.11.2020

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Світ

Вибори в США: попри перемогу шлях Байдена до Білого дому буде непростим

Хоч Джо Байден вважається переможцем на виборах у США, та чинний президент Дональд Трамп відмовляється поступатися. Чого тепер слід очікувати?

Вибори в США: попри перемогу шлях Байдена до Білого дому буде непростим

Демократ Джо Байден здобув перемогу на виборах президента США. Однак його конкурент - кандидат від республіканців, чинний глава Білого дому Дональд Трамп - і надалі не визнає своєї поразки й має намір оскаржити підсумки підрахунку голосів у суді. Теоретично він може завдати ще чимало клопоту своєму супротивнику. Отже, попри свою перемогу, шлях Байдена до президентського крісла буде нелегким.

Що може статися до дня інавгурації?

Кожному штату потрібно завершити процес підрахунку бюлетенів, що залишилися, і впродовж наступних кількох тижнів офіційно підтвердити результати голосування. Після того члени Колегії виборників мають офіційно проголосувати: переможе кандидат, який отримав 270 або більше голосів. А завершитися все це має 20 січня - тобто інавгурацією нового президента. Саме цей день, згідно з Конституцією США, знаменуватиме початок наступного президентського терміну.

Ось кілька ключових дат:

8 грудня - крайній термін подачі результатів. До цієї дати штати мають залагодити суперечки щодо підсумкових результатів голосування й визначитись з переможцем.

14 грудня - члени Колегії виборників голосують за президента.

5 січня - у штаті Джорджія відбудеться другий тур голосування за два місця в Сенаті США. Саме результат цього голосування визначить, чи збережуть республіканці нинішню більшість у Сенаті. Якщо їм це вдасться, то це, швидше за все, це неабияк ускладнить роботу адміністрації Байдена.

6 січня - Конгрес США скликається для підрахунку голосів виборників та офіційного оголошення переможця.

20 січня - День інавгурації. Байден має скласти присягу перед Верховним суддею США й офіційно вступить на посаду в другій половині дня.

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Чому такий важливий перехідний період?

Упродовж часу, що залишися до дати інавгурації, команда Байдена буде визначатися з розподілом посад у майбутній адміністрації. Зокрема, майбутньому президенту США потрібно буде призначити на ці посади більш ніж чотири тисячі співробітників, з яких 1,2 тисячі ще має затвердити Сенат. Члени адміністрації Трампа повинні будуть потім передати своїм колегам з команди Байдена інформацію щодо кожної урядової установи.

Байден створить оперативну групу для боротьби з пандемією

Пріоритетом Байдена стане створення оперативної групи з боротьби з пандемією COVID-19, куди ввійдуть провідні експерти в галузі охорони здоров'я.

Очікується, що її очолять колишній головний хірург США Вівек Мерті, а також Девід Кесслер - колишній комісар Управління з контролю за якістю продовольства і медикаментів Сполучених Штатів (Food and Drug Administration, FDA). Ще одним членом робочої групи може стати доктор Єзекіїль Емануель, радник Байдена й один з розробників "Закону про доступну охорону здоров'я" (Patient Protection and Affordable Care Act, PPACA). У США цей нормативний акт краще знають як Obamacare, оскільки ухвалили його за президентства Барака Обами.

Очікується, що імена кандидатів на інші ключові пости в адміністрації Байдена будуть названі найближчим часом.

Трамп: "На виборах переміг я"

Тим часом чинний президент Дональд Трамп не збирається без бою відмовлятися від своєї посади. "На виборах переміг я", - написав він на своїй сторінці в Twitter. Трамп неодноразово виступав із заявами про фальсифікації результатів виборів - особливо бюлетенів, отриманих поштою. Доказів шахрайства він, однак, не навів, але повідомив про намір подати позови проти влади всіх штатів, де лідирує Джо Байден.

Штаб Трампа США вже звернувся в суд для припинення підрахунку голосів в низці штатів. Так, республіканці подали позов до Верховного суду у Вашингтоні з вимогою не враховувати бюлетені в штаті Пенсильванія, що надійшли до виборчих комісій поштою після основного дня голосування. Через пандемію коронавірусу в Пенсільванії вирішили розширити рамки голосування поштою і враховувати всі бюлетені, які надійшли до виборчих комісій до 6 листопада за умови, що вони були відправлені не пізніше 3 листопада.

Аризона, Невада, Мічиган ....

Передвиборний штаб Трампа направив до суду позов і через невраховані голоси в найбільшому окрузі Аризони Марикопа, де проживає майже чотири мільйони осіб. Позивачі стверджують, що деякі голоси виборців, віддані в цьому окрузі, не були зараховані.

На думку республіканців, до цього призвели помилкові дії співробітників виборчкомів при роботі з машинами для голосування. Крім того, юристи Трампа подали позови про можливі порушення в штатах Невада і Мічиган. Місцеві суди вже ухвалили, що претензії республіканців не мають підстав.

Результат голосування "досить зрозумілий"

Тим часом Центр з передачі президентської влади (Center for Presidential Transition, CPT) - позапартійна організація, що консультує в США нові адміністрації, які приходять до влади, висловилася на підтримку перемоги Байдена на президентських виборах, попри те, що чинний глава держави поки що відмовляється визнати результати.

"Ми настійно закликаємо адміністрацію Трампа негайно почати поствиборчий перехідний процес, а команду Байдена - повною мірою використовувати наявні ресурси, згідно з Законом про зміну президента (Presidential Transition Act)", - написали члени CPT в посланні, опублікованому 8 листопада.

Попри майбутню судову тяганину, результат виборів "досить ясний", що має покласти початок "перехідного процесу", підкреслили представники CPT.

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