Вибори в США: Байден збільшує відрив від Трампа

У США підбивають підсумки загальних виборів 3 листопада, на яких американці обирали президента та віцепрезидента, 435 членів Палати представників, 35 законодавців Сенату американського Конгресу та 13 губернаторів штатів та територій. За пост глави держави борються чинний глава Білого дому - республіканець Дональд Трамп - та колишній віцепрезидент, кандидат від Демократичної партії США Джозеф Байден. DW стежить за подіями 7 листопада (час київський).

Для перемоги на президентських виборах кандидату необхідна підтримка 270 з 538 членів колегії виборників, що формується з представників усіх 50-ти штатів. Стежте за результатами виборів у США також за допомогою інтерактивної інфографіки, що постійно оновлюється у режимі реального часу:

* Карта підрахунку голосів надана DW інформаційним агентством AP. За даними агентства, Джо Байден виграв в штаті Аризона і, відповідно, отримав 11 голосів колегії виборників. Інші моніторингові інститути поки не дають прогноз щодо Аризони. Підрахунок голосів в цьому штаті триває.

AP: Байден поки лідирує в чотирьох ключових штатах

++ 15:45 ++

У США триває підрахунок голосів. Ситуація в окремих штатах, за даними агентства AP, виглядає наступним чином:

У штаті Джорджія (16 голосів вибірників) Джозеф Байден обходить Дональда Трампа на 4 020 голосів за підсумками обробки 99 відсотків бюлетенів. Офіційні особи 6 листопада зазначали, що залишаються ще близько 22 600 неврахованих бюлетенів, причому в більшості випадків потрібна додаткова перевірка статусу реєстрації виборців, що означає, що підрахунок може затягтися.

У штаті Пенсильванія (20 голосів вибірників) Джозеф Байден лідирує, а Дональд Трамп відстає від нього на 28 877 голосів за підсумками підрахунку 99 відсотків бюлетенів. За останніми даними, необхідно обробити ще 89 200 бюлетенів, отриманих поштою. Більшість з них - у містах Філадельфія і Пітсбург, де, за оцінками аналітиків, настрої виборців схиляються на користь Байдена.

У штаті Невада (6 голосів вибірників) Джозеф Байден обійшов Дональда Трампа на 22 657 голосів за підсумками підрахунку 87 відсотків бюлетенів. Водночас не опрацьованими лишаються поки що десятки тисяч бюлетенів, причому основна частина їх припадає на округ Кларк, де розташований Лас-Вегас. Оновлені дані повинні бути опубліковані в 09:00 за тихоокеанським часом (19:00 за київським часом).

У штаті Аризона (11 голосів вибірників) Джозеф Байден відірвався від Дональда Трампа на 29 861 голос за підсумками підрахунку 90 відсотків бюлетенів. За словами держсекретаря штату Кеті Хоббс, опрацювати ще необхідно понад 235 тисяч бюлетенів, і цей процес триватиме до вечора 8 листопада. Агентство AP і телеканал Fox News раніше представили прогнози, згідно з якими в Аризоні Байден здобув перемогу над Трампом. Проте низка інших ЗМІ, в тому числі телеканал CNN, вважають, що підсумки голосування в штаті не настільки однозначні, хоч і визнають, що кандидат від демократів лідирує. Представники виборчого штабу Трампа в свою чергу висловлюють впевненість в тому, що в цьому штаті переможе саме він.

Нагадаємо, напередодні Джо Байден виступив з промовою, під час якої висловив упевненість у власній перемозі. Виступ відбувся у виборчому штабі кандидата у Вілмінгтоні в штаті Делавер. За словами Байдена, "цифри подають чітку та переконливу історію про те, що ми перемагаємо в цих перегонах". Водночас він додав, що "поки немає остаточного оголошення про перемогу".

Водночас чинний глава Білого дому звернувся до Байдена у Twitter із закликом не робити "неправомірних" заяв про свою перемогу. При цьому Трамп додав, що й сам може зробити таку заяву, але судові суперечки "лише починаються".

Увечері п'ятниці Верховний суд США ухвалив рішення, що у штаті Пенсильванія бюлетені з голосами виборців, які потрапили до виборчих комісій вже після закриття дільниць, слід відсортувати від загальної маси. Враховувати їхні результати, згідно з рішенням суду, також потрібно окремо - це дозволить легше анулювати такі голоси кандидатів, якщо виникне така необхідність.

Суддя Семюель Аліто ухвалив це рішення у терміновому порядку після того, як представники Республіканської партії США подали відповідну заяву до Верховного суду. При цьому бюлетені, які надійшли у Пенсильванії поштою вже після закриття дільниць, й до цього складалися окремо під час підрахунку голосів, повідомляє інформаційне агентство dpa.