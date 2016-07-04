Вибори в Північній Македонії: лідирує прозахідний кандидат

У другому турі президентських виборів у Північній Македонії найбільше голосів здобуває прозахідний кандидат від правлячих соціал-демократів професор Стево Пендаровскі. Про це свідчать оприлюднені ввечері неділі, 5 травня, результати попереднього підрахунку 30,8 відсотка голосів, передає агенція новин Reuters.

Згідно з даними місцевої виборчої комісії, Пендаровський набирає 56,9 відсотка голосів. Його опонентка професорка Гордана Сіляновска-Давкова здобуває 39,6 відсотка підтримки виборців.

Зафіксованої явки достатньо

Водночас зафіксована за 30 хвилин до закриття виборчих дільниць активність виборців становила 44,5 відсотка. Цього цілком досить, щоб визнати другий тур президентських виборів у цій балканській країні таким, що відбувся.

Для того, аби результати голосування були визнані чинними, необхідно, щоб явка становила не менше 40 відсотків, передає dpa. Через це існував ризик, що вибори могли офіційно не відбутися, бо у першому турі у волевиявленні взяв лише 41 відсоток виборців.

Раніше уряд застерігав, що провал президентських виборів призведе до дострокових виборів парламенту.

Президент у Північній Македонії має передусім представницькі функції, втім, ці вибори розглядаються багатьма як вотум довіри уряду прем'єра Зорана Заєва.

Нагадаємо, що 12 лютого колишня Республіка Македонія отримала свою нову офіційну назву - Північна Македонія. Завдяки цьому вдалося вирішити багаторічну суперечку щодо назви країни із Грецією та розблокувати роботу щодо євроатлантичної інтеграції Скоп'є. Однак багато македонців були незадоволені цим кроком чинної влади.