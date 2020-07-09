 Вибори в Білорусі: ЦВК відмовилася реєструвати конкурента Лукашенка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.07.2020

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Вибори в Білорусі: ЦВК відмовилася реєструвати конкурента Лукашенка

Підстава для відмови у реєстрації Віктора Бабарика на президентських виборах у Білорусі - "допомога іноземної держави" і "незаконноотримані доходи".

Віктору Бабаріку відмовили у реєстрації в кандидати в президенти Білорусі

Віктору Бабаріку відмовили у реєстрації в кандидати в президенти Білорусі

Центральна виборча комісія Білорусі у вівторок, 14 липня, відмовила колишньому банкіру Віктору Бабарику в реєстрації кандидатом у президенти.

Причиною відмови в реєстрації Бабарика голова Центрвиборчкому Лідія Єрмошина назвала лист з комітету держконтролю про протиправну діяльність Бабарика і незаконно отримані доходи, не відображених у декларації, а також те, що претендент у кандидати використовував допомогу іноземної держави, повідомляє агентство "Інтерфакс".

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Допомогою іноземної держави ЦВК назвав участь в ініціативній групі Бабарики співробітників ВАТ "Белгазпромбанк", акціонерами якого є російські "Газпром" і "Газпромбанк".

Реакція штабу Бабарики

Юрист виборчого штабу ексбанкіра Максим Знак заявив про намір оскаржити рішення Центрвиборчкому Білорусі про відмову в реєстрації кандидатом у президенти. "Ми хоча б в суді зрозуміємо, що сталося, тому що те, що ми почули зі слів (голови ЦВК. - Ред.), виглядає дивно", - сказав Знак.

Крім того, керівниця штабу Бабарика Марія Колеснікова заявила, що білоруська влада "слабка і налякана", якщо не допустила його до реєстрації.

Лукашенко зареєструвався без проблем

Загалом, ЦВК Білорусі на засіданні у вівторок зареєструвала п'ять кандидатів у президенти республіки.

Це чинний президент Олександр Лукашенко, ексдепутатка Ганна Канопацька, голова партії "Білоруська соціал-демократична Громада" Сергій Черечень, співголова об'єднання "Говори правду" Андрій Дмитрієв і Світлана Тихановська, дружина затриманого раніше блогера Сергія Тихановського.

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Відмовлено у реєстрації, крім Бабарики, ще одному кандидату в президенти - ексглаві "Парку високих технологій" Валерію Цепкалу. Підстава - брак необхідних для цього 100 тисяч достовірних підписів за його висунення.

Хто такийБабарико

Віктор Бабарико очолював "Белгазпромбанк" з середини 2000 року. Після оголошення рішення балотуватися в президенти республіки він покинув свій пост. У банківській системі Білорусії працював з липня 1995 року. Вважається одним з найсерйозніших конкурентів Лукашенка.

18 червня Бабарико був затриманий разом зі своїм сином Едуардом. Його звинувачують у відмиванні злочинних доходів, дачі хабара і ухиленні від сплати податків. Після затримання генеральний прокурор Білорусі Олександр Конюк заявив, що особи, які проходять у справі "Белгазпромбанка", "створили загрозу інтересам національної безпеки країни як у фінансовій, так і в інших сферах". Через це розслідування кримінальної справи було доручене органам державної безпеки.

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19 червня білоруські правозахисники визнали Бабарику політв'язнем, а Європейський Союз виступив з вимогою звільнити політика.

У свою чергу Олександр Лукашенко заявив про зрив "масштабного плану з дестабілізації" Білорусі. 

Вибори президента Білорусії заплановані на 9 серпня.

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